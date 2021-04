1.080 Personen werden am Samstag, 17. April, in der Babenbergerhalle geimpft. Bei der ersten Teilimpfung ist es zu langen Wartezeiten gekommen. Um den Ablauf zu verbessern, hat das Rote Kreuz Klosterneuburg in Koordination mit der Stadtgemeinde Klosterneuburg die Planung der Impftermine nun selbst in die Hand genommen.

„Durch die Zusammenlegung von Impftagen und einen Impfstoffmangel kam es zu einer Überbuchung, die durch die Mannschaften vor Ort nur durch massive Kräftebündelung bewältigt werden konnten“, erklärt Rotkreuz-Bezirksstellenleiter Thomas Wordie.

Zeitslots müssen eingehalten werden

Sein Team wappnet sich für die nächste Impf-Etappe und ergreift eigenständig Maßnahmen. So werden durch das Rote Kreuz Klosterneuburg in den nächsten Tagen jene Personen angerufen, bei denen der Zeit-slot verschoben wird, um so die Wartezeiten so kurz wie möglich zu halten. „Seien Sie daher nicht überrascht, wenn sich telefonisch eine Kollegin oder ein Kollege meldet. Halten Sie bitte diesen Termin unbedingt ein!“, appelliert Bezirksstellenkommandant Oliver Gangl. Wichtig: Wenn Angemeldete keinen Anruf bekommen, bleibt die vorgegebene Zeit bestehen.

Das Rote Kreuz hat für Samstag viel vor: Pro Stunde können mehr als 100 Personen geimpft werden, geimpft wird von 8 bis 20 Uhr. Das Seitenfoyer ist für Wartende geöffnet, der Zwei-Meter-Abstand ist einzuhalten. Schon beim Eingang wird der Zeitslot kontrolliert – wer zum falschen Zeitpunkt vor Ort ist, muss abgewiesen werden.