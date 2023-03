Frühjahrsputz für die Natur im Kierlingtal

Passend zum Frühlingsstart findet die alljährliche Flur- und Bachsäuberungsaktion statt. Plastiksackerl, Aludosen und Verpackungsmüll in Kierlings und Maria Guggings Natur belasten nicht nur die Umwelt, sondern sind auch störend für Tiere und Mitmenschen. Am Samstag, 25. März, sollen die Bächer, Wiesen und Wälder wieder von diesem Müll befreit werden, damit ihre Schönheit in vollem Glanz erstrahlen kann. Thomas Pöll, Ortvorsteherin Gabriele Pöll und Ortvorsteher Markus Fuchs laden Freiwillige dazu ein, ausgestattet mit Müllsäcken und Handschuhen mitzuhelfen. Bei Bedarf können diese in Maria Gugging auf der Hilbertpromenade 25 abgeholt werden.

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.