Klosterneuburg: Sprung ins noch kalte Wasser

Die Strandbadsaison startet mit einigen Neuerungen pünktlich am 1. Mai. So überspannt nun ein Sonnensegel die Kleinkindersandkiste. Die über die Jahre ausgeblichene Bambirutsche strahlt in frischen Farben wie neu. Stromsparende LED Leuchtmittel wurden in der öffentlichen Beleuchtung eingebaut, und eine weitere Grünflächenbewässerung versorgt die Liegewiese beim Kinderbecken mit Wasser, wenn der Sommer heiß und trocken wird. Weiters wurden die Tarife dem Verbraucherpreisindex angepasst.

Im Zuge der barrierefreien Umgestaltung der Restaurantterrassen und Hauptplatzsituation wurden nunmehr auch die Beckenanlagen barrierefrei zugänglich gemacht. Für Badegäste, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, ist eine am Beckenrand platzierte, transportable Hebevorrichtung angekauft worden, die mittels Hebebügel einen direkten Transfer vom Rollstuhl ins Schwimmbecken ermöglicht. Der elektrisch betriebene Schwimmbadlifter wird bei Bedarf vom Badeaufsichtspersonal in die am Beckenrand befindliche Bodenhülse versetzt. Eine barrierefreie und allgemein zugängliche WC-Anlage befindet sich im Strandbadrestaurant.

Happyland öffnet Außenbereich

Auch im Happyland heißt es: Startschuss in den Sommer-Modus! Ab sofort sind Außenbecken und der Außenbereich im Happyland Freibad wieder geöffnet. Damit ist nicht nur das Plantschen und Baden im Freien wieder möglich. Den Gästen steht auch die große Liegewiese mit Schatten spendenden Bäumen und Sonnenschirmen zum Enstpannen und Sonnenbaden wieder zur Verfügung. An die große Wiese grenzt im hinteren Bereich ein besonderes Highlight für die kleinen Gäste:

Ein riesiger Spielplatz mit Schaukeln, Sand und Klettergeräten wartet darauf, erkundet zu werden. Um die spielenden Abenteurer vor der Sonne zu schützen, wurden Spielbereiche mit großen Sonnensegeln überdacht.

Sunset-Lounge und erweiterte Terasse

Wer vom Schwimmen und Spielen eine Pause braucht, findet in der Sunset Lounge eine große Auswahl an Stärkungen, Snacks und erfrischenden Getränken. Mit einer Erweiterung der Terrasse und schattenspendender Überdachung, wurden noch mehr Sitzgelegenheiten geschaffen.

Auch wenn das Wetter einmal nicht mitspielt: im Happyland ist immer Sommer! Das Hallenbad mit Wellenbecken, Massage- und Kinderbecken mit Wassertemperaturen von 31 Grad verleihen jedem Besuch ein kleines Urlaubsfeeling.

Wie in den vergangenen Jahren hat sich das Happyland-Team wieder etwas Besonderes für seine Gäste ausgedacht: am Sonntag, den 25. Juni findet das Familien-Event „Happy Shark“ im Außenbereich des Erlebnisbads statt. Es warten wieder viele lustige Spiele, Wassertiere und Gewinne auf die Besucher!

