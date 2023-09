Erfolgreichster Sommer seit 20 Jahren im Happyland Klosterneuburg

Mit über 32.000 Besuchern im Juli und August (Sommerferien) verzeichnete das Happyland im Bad die höchsten Besucherzahlen seit mindestens 20 Jahren (seit 2003, seitdem Aufzeichnungen vorliegen), freut sich Happyland-Geschäftsführer Wolfgang Ziegler.

Das ist eine Steigerung von plus 19 Prozent im Vergleich zu 2022, das ebenso schon knapp Rekordjahr war. Mit Einberechnung der Kinder und Jugendlichen aus den Feriencamps waren es sogar über 43.000 Besucherinnen und Besucher. Das Happyland Klosterneuburg ist zudem inzwischen eines der beliebteren Ausflugsziele im Rahmen der NÖ Card, zeigt sich das Team stolz.

Einer der Gründe ist sicherlich der überschaubare Kinderspielbereich, der in den letzten zwei Jahren zum Teil neugestaltet und beschattet wurde. Die jüngsten Besucherinnen und Besucher nehmen den Wasser- und Sandspielplatz, die Schaukeln und Klettergerüste sehr gut an. Mit dem Happy Shark Event im Juni und den regelmäßigen drei Happy Shark Spielstationen jeden Sonntag in den Sommerferien war zudem auch immer wieder was los.Neue allgemeine Öffnungszeiten Die neuveränderten Öffnungszeiten in den Ferien – einheitlich Montag bis Sonntag von 9 bis 21 Uhr – sind gut angenommen worden. Diese gelten zukünftig auch für Weihnachts-, Semester- und Osterferien, kündigt Ziegler an.

Nach einem längeren Entscheidungs- und Evaluierungsprozess unter anderem beruhend auf Besucherzählungen und mit Berücksichtigung der Anforderungen von Schulen und Vereinen sowie der Aqua Fit Kurse und der Baby- und Kleinkinderkurse werden auch während der Schulzeiten die Öffnungszeiten angepasst.

Am Montag, am Mittwoch und am Donnerstag hat das Happyland Bad ab sofort von 10 Uhr bis 22 Uhr geöffnet, am Dienstag und am Freitag sind die allgemeinen Öffnungszeiten von 8 Uhr bis 20 Uhr. Am Samstag, am Sonntag und an Feiertagen sind die Öffnungszeiten schon länger wie zu den Ferienzeiten von 9 Uhr bis 21 Uhr festgelegt.

„Das heißt, die Änderung betrifft genau genommen Dienstag und Freitag abends und Mittwoch und Donnerstag in der Früh,“ erklärt Ziegler.

Zu den allgemeinen Öffnungszeiten versuche das Happyland mindestens zwei Schwimmbahnen im Sportbecken frei zu halten (außer Dienstag und Freitag ab 18 Uhr). Der Belegungsplan des Sportbeckens informiert die Schwimmer wöchentlich online und bei der Rezeption. Das Sportbecken ist mit rechtzeitiger Voranmeldung im Happyland Büro für Schulen, Vereine und Schwimmschulen mit eigener, qualifizierter Badeaufsicht auch außerhalb der allgemeinen Öffnungszeiten benutzbar.Energieeinsparung als

eines der wichtigsten ZieleDer Betrieb eines jeden Bades erfordert einen sehr hohen Energieaufwand. Im Happyland sind Strom sowie Fernwärme (hat Gas vor über 20 Jahren abgelöst!) die relevanten Energieträger. In den insgesamt 5 Happyland Becken geht es um die Erwärmung des Wassers und die Wasserumwälzung inklusive Frischwasserzufuhr.

Gleichzeitig hat sich das Happyland aber entschieden, die Temperatur im Wellenbecken und im kleinen Kinderbecken mit permanent 31 Grad beizubehalten. Geschäftsführer Wolfgang Ziegler sieht das als Verkaufsargument: „Wir sehen neben dem Wellenbetrieb die 31 Grad Wassertemperatur im Wellenbecken als wichtigen Grund, weshalb vor allem Familien mit Kindern ins Happyland kommen.“