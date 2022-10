Kleine Klosterneuburger Tanzschritte hin zur Normalität

Zwei Jahre lang mussten die Klosterneuburger Tänzer die Füße still halten. Coronabedingt wurden die meisten Bälle, die sonst auf die Tanzflächen von Pfarrsaal oder Babenbergerhalle lockten, abgesagt. Und auch in dieser Saison ist der Ball-Kalender nicht so wie vor der Pandemie. Nicht jeder Traditionsball findet statt und beim größten Ball Klosterneuburgs, der Babenberger Business Ball, heißt es in der kommenden Ballsaison erst im Frühjahr: „Alles Walzer!“

„Wir hoffen, dass wir auch an diesem ungewohnten Balltermin zahlreiche Gäste aus Wirtschaft, Politik und Kultur begrüßen dürfen.“ Christoph Kaufmann Babenberger Business Ball

Die Ball-Saison eröffnete traditionell immer der Pfarrball von St. Leopold. 2023 wird sich der Pfarrsaal allerdings nicht in einen Ballsaal verwandeln.

„Für dieses Jahr sieht es eher so aus, als ob es keinen Ball geben würde. Dafür war eine Vielzahl von Gründen ausschlaggebend. Mehrere lagen beim Ballkomitee selbst. Natürlich ist die Unsicherheit in Bezug auf die Corona-Sitaution selbst auch ein Grund für die Entscheidung“, berichtet Gertraud Höslinger von der Pfarre St. Leopold. Dennoch hoffe man, dass die Tradition des Pfarrballs in den nächsten Jahren wieder fortgesetzt werden könne.

Auch die zweite Pfarre, die traditionell zum Tanz bitte, St. Martin, verzichtet in dieser Saison auf einen eigenen Ball.

„Touchdown – der Superball“

Die beiden Schulen – HBLA für Wein- und Obstbau und das Gymnasium Klosterneuburg – werden hingegen an der alten Tradition anknüpfen und ihre Bälle wieder in gewohnter Weise abhalten. „Das traditionelle ,Gimpelfest’ findet im Jahr 2023 zum 68. Mal statt. Termin dafür ist Samstag, 28. Jänner 2023. Motto ist: ,Touchdown – der Superball“, freut sich Christian Rohringer, Ballobmann des Gymnasiums Klosterneuburg.

Nach einer abgespeckten Form im letzten Jahr soll das nächste Gimpelfest wieder „normal“ ablaufen. „Unsere Entscheidung richten wir grundsätzlich nach den Vorgaben, Verordnungen der Regierung. Derzeit gibt es hinsichtlich Großveranstaltungen keine Beschränkungen. Somit hat der Schulgemeinschaftsausschuss entschieden, den Ball in gewohnter Form abzuhalten“, erklärt Rohringer den Entschluss des Gymnasiums.

Bei der HBLA für Wein- und Obstbau heißt es dann Mitte Februar „Alles Walzer“.

Neue Wege geht man beim 16. Babenberger Business Ball. „Wir haben uns zwar aufgrund der nicht planbaren Situation aufgrund der Energiekrise dazu entschlossen, den Ball nicht während der Ballsaison – und damit im Winter – abzuhalten, sondern werden diesen im Frühling abhalten“, überrascht Organisator Christoph Kaufmann mit der Nachricht, dass es nun doch wieder einen Business Ball geben wird. Dieser soll – aus heutiger Sicht – am 6. Mai stattfinden. „Wir hoffen, dass wir auch an diesem ungewohnten Balltermin zahlreiche Gäste aus Wirtschaft, Politik und Kultur begrüßen dürfen“, hofft Kaufmann auf eine volle Tanzfläche bei dem größten Ball Klosterneuburgs.

