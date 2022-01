Kritzendorfer Kapellen von höchster Stelle gesegnet

Anfang letzter Woche segnete Kardinal Christoph Schönborn im Rahmen eines Festgottesdienstes zwei Kapellen bei den Barmherzigen Brüdern in Kritzendorf. Diese befinden sich in den Konventen der Schwesterngemeinschaften „Schwestern der Notleidenden“ und „Königin der Apostel“, die in der Kritzendorfer Betreuungseinrichtung in der Pflege und Seelsorge der Bewohner tätig sind.

In Anwesenheit des Provinzials der Österreichischen Ordensprovinz der Barmherzigen Brüder, Frater Saji Mullankuzhy OH, stand Kardinal Schönborn dem Festgottesdienst vor. In seiner Predigt nahm er Bezug auf die Berufung von Ordensangehörigen und meinte sinngemäß, „wer sich mit Gott auf den Weg macht, der kommt beim Nächsten an“. Damit wies er auf das Charisma der nun drei in Kritzendorf wirkenden Ordensgemeinschaften hin, die im Sozial- und Gesundheitsbereich tätig sind.

Wer sich mit Gott auf den Weg macht, der kommt beim Nächsten an.“ Kardinal Christoph Schönborn

Nach dem Gottesdienst erfolgte die Segnung der neuen Kapellen in den Konventen der beiden geistlichen Gemeinschaften.

In den beiden neuen Konventen wohnen insgesamt neun Schwestern. Sie haben eine Krankenpflegeausbildung absolviert und werden in Zukunft bei der Betreuung der Bewohner im Heim der Barmherzigen Brüder in Kritzendorf mitwirken und Aufgaben in der Seelsorge übernehmen.

Betreuung für Seele und Körper

„Es ist eine große Freude, dass wir auf diese professionelle Unterstützung zählen dürfen, die vor allem auch den menschlichen Aspekt und die geistliche Dimension des Menschen im Blick hat“, erklärte Pater Provinzial Saji Mullankuzhy.

„Mit den Missionsschwestern Königin der Apostel pflegen wir schon seit Jahren eine ganz wunderbare Zusammenarbeit und mit den Sisters of the Destitute aus Indien, die jetzt ihren ersten Konvent in Österreich eröffnen, bin ich persönlich sogar seit meiner Kindheit verbunden.“

Konvent „Königin der Apostel“

Die Missionsschwestern „Königin der Apostel“ (Societas Missionalis Sororum Reginae Apolostolorum, SRA) ist eine römisch-katholische Missionsgesellschaft, die 1923 in Wien gegründet wurde. 1927 wurden die ersten Ordensfrauen nach Indien entsandt und 1939 die ersten indischen Schwestern in die Gemeinschaft aufgenommen. 1949 erhielten die Missionsschwestern ihre päpstliche Approbation. Seit 1965 sind auch indische Schwestern in Europa tätig.

Neben den Niederlassungen in Österreich (Wien, Hollabrunn, Kritzendorf und Ried) ist die Gemeinschaft auch in Indien, Deutschland, Italien, auf den Philippinen, in Uganda sowie in der Slowakei tätig. Weltweit gehören ihr über 800 Schwestern an.

In Indien und auf den Philippinen betreut die Kongregation vor allem Sozialeinrichtungen und Schulen, in Europa arbeiten die Schwestern hauptsächlich in der Krankenpflege und in Kindergärten. Eines ihrer Ziele seit 1923, das bis heute nichts an Aktualität verloren hat: das Evangelium in die indische Kultur zu verwurzeln und das harte Los der indischen Frauen nachhaltig zu verbessern.

„Schwestern der Notleidenden“

Die Gemeinschaft der „Sisters of Destitute“ (Schwestern der Notleidenden) wurde 1927 in Chunangamvely, Alwaye gegründet und ist die erste Kongregation für Frauen im südwestindischen Bundesstaat Kerala, deren Ziel es ist, für Notleidende jeder Kaste, Weltanschauung und Religion zu sorgen.

Die Ordensschwestern sind als Ärztinnen, Krankenpflegerinnen, Gesundheitsberaterinnen, Anwältinnen, Physiotherapeutinnen, Sozialarbeiterinnen oder Lehrerinnen in Asien, Europa, Afrika und den USA tätig. Das Hauptziel der Kongregation ist die Sorge um psychologische, emotionale, spirituelle und physische Hilfe, wie sie insbesondere von den Notleidenden benötigt wird.

Die Gemeinschaft unterhält in Indien Einrichtungen für Kranke und Notleidende, Rehazentren Kinder mit geistigen und körperlichen Beeinträchtigungen, Gesundheitszentren für Aids- und Krebskranke, Tageszentren für Jugendliche und Kleinkinder arbeitender Mütter, Arzneimittelausgaben für Arme, Büchereien, Altenheime oder Schulen.