Basketball Klosterneuburg Dukes in Superliga mit nächstem Sieg

Foto: Pictorial / M.Filippovits, Michael Filippovits, Pictorial

D ie Klosterneuburg Dukes bleiben in der Basketball-Superliga weiter unbesiegt. Die Niederösterreicher setzten sich am Samstag in der sechsten Runde mit 85:64 gegen die Kapfenberg Bulls durch.