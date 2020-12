Im Februar sieht es noch danach aus, als könnte die Saison 2019/2020 eine ganz besondere für Basketball Klosterneuburg werden. Die Herren und die Damen sind mitten im Titelrennen, und die Damen können bereits wenige Wochen vor dem Saisonabbruch den Cuptitel verteidigen.

Die BK Raiffeisen Duchess sind, gemeinsam mit den Basket Flames und mit UBI Graz, im engsten Kreis der Titelanwärter in der Superliga. Auch die Dukes sorgen Woche für Woche für Furore und sind unter den heißesten Titelkandidaten. Klosterneuburg stellt sich bereits auf ein packendes Saisonfinish ein, bevor alles zum Stillstand kommt.

Mitte März zwingt die Coronakrise allerdings auch den Spielbetrieb in Österreichs höchsten Basketball-Spielklassen in die Knie, und der Verband sieht sich gezwungen, die Bewerbe zu stoppen.

Kurz darauf werden alle Saisonen abgebrochen. In der letzten Woche vor dem Abbruch gibt es noch zwei der absoluten Spitzenspiele mit Klosterneuburger Beteiligung. Die Duchess matchen sich mit den Konkurrentinnen von UBI Graz um die Tabellenführung, haben in einer hochklassigen Partie jedoch mit 62:49 das Nachsehen und geben so die Tabellenführung an Graz ab.

Spielbetrieb im März beendet

Die Dukes spielen daheim gegen Gmunden, und auch in dieser Begegnung geht es um die Tabellenführung. Die Klosterneuburger setzen sich mit 91:83 durch und behaupten im letzten Spiel der Saison den Platz an der Sonne.

Wenige Wochen zuvor zeigen beide Teams, dass in einem Saisonfinish mit ihnen zu rechnen wäre. Die Damen siegen im Cupfinale gegen UBI Graz und verteidigen so ihren Titel, während die Herren zwar ins Finalspiel einziehen, dort allerdings mit 83:68 gegen Kapfenberg verlieren.

In der langen Pause bis zum Beginn der nun laufenden Saison gibt es in beiden Teams einige Veränderungen. Die Dukes verlieren mit Moritz Lanegger einen der besten Verteidiger der Liga, finden mit Alex Laurent aber einen guten Ersatz aus der zweiten Liga. Bei den Damen gibt es noch wesentlich weitreichendere Veränderungen. Toni Reissner, Zoe Sonvilla und Bettina Kunz sind nicht mehr beim Team. Mit den Rückkehrerinnen Michaela Wildbacher und Caroline Nwafor sowie den Neuzugängen Alena Becirovic und Marie Ulshöfer finden aber auch die Duchess guten Ersatz.

Guter Start in die neue Saison

Die Teams starten außerdem mit neuen Trainern in diese Saison. Damir Zeleznik übernimmt interimistisch für Werner Sallomon, während Franz Zderadicka bei den Damen das Ruder übernimmt. Die BK-Teams nutzen die lange Pause für eine gründliche Saisonvorbereitung und starten äußerst souverän.

Beide Mannschaften legen eine Siegesserie hin, mit der sie sich lang an der Spitze ihrer Ligen halten können. Erst in den letzten Wochen vor dem Jahreswechsel kassieren Dukes und Duchess ihre ersten Niederlagen. Aktuell liegen beide Teams auf dem zweiten Platz der Tabellen und streben auch heuer wieder nach den begehrten Superliga-Titeln.

Einen Rückblick auf weitere sportliche Höhepunkte des Jahres 2020 findet ihr in der NÖN-Printausgabe und im ePaper vom 30. Dezember 2020.