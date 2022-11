Batterie fing Feuer Akku von E-Fahrzeug löste Brand im Strombad Kritzendorf aus

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Foto: NÖLFK/Franz Resperger

D er Brand im Strombad Kritzendorf in Klosterneuburg (Bezirk Tulln) in der Nacht auf Mittwoch ist vom Akku eines E-Fahrzeuges ausgelöst worden. Der Lkw sei in einem Carport auf dem Areal abgestellt worden, beim Ladevorgang habe eine Zelle der Batterie zu brennen begonnen, hieß es am Donnerstag auf Anfrage seitens der Landespolizeidirektion Niederösterreich. Die vorläufige Schadenssumme wurde mit einem höheren sechsstelligen Eurobetrag angegeben.