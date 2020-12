Wie viel Fläche eines Grundstücks verbaut werden darf, ist mit der Baudichte festgelegt. Damit der großvolumigen Verbauung in Klosterneuburg ein Riegel vorgeschoben werden kann, wurden einige Instrumente ins Leben gerufen: Vor Monaten eine Beschränkung auf vier beziehungsweise sechs Wohneinheiten in der Peripherie Klosterneuburgs und in der letzten Gemeinderatssitzung die sogenannte 0er Regelung. Diese verhindert insbesondere, dass durch Teilung großer Grundstücke in kleinere Parzellen, eine Erhöhung der Baudichte erreicht wird. Auf Grundstücken in der Größe zwischen 500 und 660 Quadratmetern wurde die Baudichte reduziert.

In der letzten Gemeinderatssitzung wurde das zweite Auflageverfahren zu den neuen Bebauungsvorschriften durch die Stimmen von ÖVP, NEOS und Grünen beschlossen. Der PUK (Plattform Unser Klosterneuburg) reichen diese Maßnahmen nicht: „Wir sind enttäuscht über die hier offenbar werdende Mutlosigkeit. Denn im aktuell gültigen Stadtentwicklungskonzept, das voriges Jahr von den Fraktionen beschlossen wurde, hieß es noch, Klosterneuburg steuert seine Siedlungsentwicklung restriktiv. Dieser Leitsatz verschwand durch den aktuellen Beschluss in der Bedeutungslosigkeit“, so Gemeinderat Stefan Hehberger.

Gemeinderat Stefan Hehberger (PUK) ist enttäuscht von der „Mutlosigkeit“ der Maßnahmen. NÖN

Erhebliche Teile der neu geregelten Widmungsteile für Wohneinheiten hätten aufgrund einer Anordnung des Landes NÖ nachgebessert werden müssen. In vielen Fällen seien für Siedlungsgebiete wieder mehr Wohneinheiten zugelassen worden. Das Land hätte somit den Weg für mehr Bebauung geebnet, obwohl das „Örtliche Entwicklungs-Konzept“ ganz klare Vorgaben an die Politik gemacht habe. Weniger verbaute und versiegelte Flächen im Siedlungsgebiet seien die Vorgabe gewesen. Hier gebe es eine Bruchlinie zwischen dem Wunsch der Bevölkerung und dem Vorgehen der zuständigen Behörden und Politiker.

„Wozu gestalten wir Bürgerbeteiligungsprozesse, wenn die Raumordnungsbehörde des Landes die beschlossenen Leitlinien dann gar nicht berücksichtigt?“ fragt Hehberger. „Bei der ÖVP und bei den NEOS ist das vielleicht noch über die politische DNA und ihre Gesinnung verständlich. Dass aber die Grünen von Klosterneuburg, die den Ausschuss für Bauangelegenheit sogar leiten und die sich in ihrer Öffentlichkeitsarbeit stets gegen den ‚Bauwahn‘ wenden, dem widerstandslos zugestimmt haben, ist unverständlich“, so Hehberger.

„Es ist traurig, wenn Kollege Hehberger die Fortschritte, die man im Planungsausschuss hinsichtlich einer restriktiven Verbauung erreicht hat, nicht erkennen will“, kontert Planungsstadtrat und Grünen-Chef Sepp Wimmer. Mit der Reduktion von zwei und sechs Wohneinheiten habe man verhindert, dass sich der großvolumige Wohnbau außerhalb der Zentren noch mehr ausbreiten kann, mit einer Reform der sogenannten „0er-Regelung“ eine Beschränkung der Verbauung erreicht. Wimmer: „Wir wären bei den Wohneinheiten sogar noch weiter gegangen, wenn uns das Land nicht gehindert hätte.“

So wie Wimmer Hehberger kenne, habe er die Vorgaben des Landes einfach ignoriert. Das Land sei aber die Oberbehörde und hätte dem einen Riegel vorgeschoben. Wimmer abschließend: „Es ist die eine Sache, ohne Entscheidungsverantwortung zu kritisieren, oder aber Entscheidungen für die Bevölkerung treffen zu müssen.“