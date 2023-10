Anrainer irritiert: Großbau in Sackgasse in Klosterneuburg geplant

Es ist eine ruhige Sackgasse, auch wenn sie von der stark befahrenen Wiener Straße abzweigt: die Wilbrandtgasse. Ein paar wenige Häuser stehen hier, die meisten schon sehr lange, am Ende der kurzen Straße befindet sich ein Umkehrplatz.

Eine Idylle, wie es die Anrainer bezeichnen. Doch eine Idylle, die nun getrübt wird. An der Adresse Wilbrandtgasse 1a+3 ist ein Wohnbau geplant, wo jetzt eine alte Villa steht sollen 18 Wohneinheiten entstehen.

Der Wunsch nach Information

Der Brief der Stadtgemeinde, der bei den Anrainern eintrudelte, um vom Bauvorhaben zu informieren, hinterließ zunächst viele Fragezeichen. Denn eine Bauverhandlung vor Ort, wie früher üblich, wird es nicht geben. Dass das Grundstück verkauft wurde und zumindest mittelfristig hier gebaut werden würde, war den Anrainern klar. Die Dimension jedoch überrascht – und sie irritiert. Gerade ob der Verkehrssituation in der kurzen Sackgasse.

Die Pläne, in die die Anrainer am Bauamt Einsicht nehmen konnten, sehen auch eine Tiefgarage vor, allerdings ist nicht für jede Wohneinheit ein Tiefgaragenplatz vorgesehen. Möglich macht das in Niederösterreich die „Stellplatz-Ausgleichsabgabe für Kraftfahrzeuge“. Das ist gerade in Klosterneuburg nicht billig, denn Städte und Gemeinden legen selbst fest, wie viel Bauwerber pro nicht errichtetem Stellplatz an die jeweilige Gemeinde zahlen müssen. Über 30.000 Euro pro vorgeschriebenem und nicht gebautem Parkplatz sind es im Klosterneuburger Zentrum: Finanziell tut das also doch weh.

Und: Es lässt die Anrainer mit der Frage zurück, wie ein konfliktfreies Miteinander in einer Gasse wie dieser funktionieren soll. Parkplätze entlang der Gasse gibt es praktisch nicht, da die Fahrbahnbreite das nicht zulässt. „Ich habe Freunde, die mich hier nicht besuchen, weil das mit dem Parken unmöglich ist. Wie soll das erst werden, wenn hier 18 Parteien mehr wohnen“, fragt sich eine Anrainerin. Auch wie das während der Zeit der Baustelle werden soll, wissen die Anrainer nicht. Gemeinsam wünschen sie sich vor allem eins: „Wir wollen Information, wollen mitgenommen werden.“ Denn neben der Verkehrssituation gibt es unter anderem Bedenken wegen des Wassers: Rundum auf Baustellen höre man das Geräusch der Pumpen, die austretendem Wasser Herr zu werden versuchen.

Foto: privat

Vonseiten des Bauwerbers heißt es zuallererst: „Das Projekt entspricht der Bauordnung und der Flächenwidmung.“ Es sei ein kleineres Projekt, zudem eine Tiefgarage geplant. „Es gibt dort außerdem eine Umkehrzone“, so die Sprecherin. Einsicht in die Pläne könnten die Anrainer am Bauamt erhalten. Dann das Zusatzangebot: Die Anrainer mögen sich melden, dann könne der zuständige Projektleiter offene Fragen persönlich beantworten.