Alles (wieder) in Schwebe: Klosterneuburg will neuen Abbruchbescheid

Im April 2020 hat das „Schwebende Haus“ erstmals Schlagzeilen gemacht. Dreieinhalb Jahre – und gut 15 NÖN-Artikel – später heißt es: Zurück an den Start. Und das, obwohl bereits ein Ende der Baugroteske in Sicht war.

Das Landesverwaltungsgericht hat nämlich im heurigen März entschieden, dass das Bauwerk – vom so titulierten „Schwebenden Haus“ ist nichts mehr zu sehen – seiner Baubewilligung entspricht.

Das letzte Wort scheint aber immer noch nicht gesprochen. Oder wie die NÖN schon im März geschrieben hat: Die Stadtgemeinde „dürfte in dieser Angelegenheit noch einige Pfeile im Köcher haben.“

Ein halbes Jahr später zeigt sich, was sich dahinter versteckt: nämlich ein Gutachten, das einen neuerlichen Abbruchbescheid zur Folge haben könnte. Neuerlich, denn einmal hat die Gemeinde bereits entschieden, dass der Bau am Kollersteig 135 abgerissen werden muss. Und hat so Kurioses zu Tage getragen.

Zur Erinnerung: Das „Schwebende Haus“ war einst eine alte Holzhütte, keine 50 Quadratmeter groß mit der Flächenwidmung „Erhaltenswertes Gebäude im Grünland“, kurz GEB. Wesentliche Gebäudemerkmale müssen bei dieser Widmung erhalten bleiben. Außer, man ist besonders raffiniert: Das Gebäude wurde halbiert, dann auf Stelzen gestellt, der Hang darunter abgetragen und ein Keller mit Panoramafenstern betoniert, der nahezu das Vierfache der Größe des ursprünglichen Gebäudes misst. Danach wurde die verbleibende Hälfte des Altbestandes auf die Decke gestellt, später Teile der Holzhütte in den Neubau, von außen nicht sichtbar, integriert. Laut Stadt seien dabei die „wesentlichen Gebäudemerkmale des Altbestandes“ nicht erhalten geblieben – Abbruchbescheid!

„Die Stadtgemeinde holte für die erneute Beurteilung der Bebauung auf Kollersteig 135 ein Gutachten zur Bewertung der exakten Lage des Bauwerkes ein. Mit diesem wurde festgestellt, dass die Ausführungen von den eingereichten Plänen abweichen", lässt Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager (ÖVP) aufhorchen. Foto: NÖN, Christoph Hornstein

Den aber hat das Landesverwaltungsgericht im Frühjahr aufgehoben. Und jetzt? „Die Stadtgemeinde holte für die erneute Beurteilung der Bebauung auf Kollersteig 135 ein Gutachten zur Bewertung der exakten Lage des Bauwerkes ein. Mit diesem wurde festgestellt, dass die Ausführungen von den eingereichten Plänen abweichen“, lässt Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager (ÖVP) aufhorchen.

Das weitere Vorgehen der Stadtgemeinde: „Aufgrund dieser Feststellung wird nun eine Antragsvorlage in den Stadtrat für die kommende Sitzung zur Entscheidung vorgelegt. Dieser entscheidet dann, ob sich die Stadtgemeinde erneut an das Landesverwaltungsgericht wendet. Von einer Zustimmung ist auszugehen“, so Schmuckenschlager.

„Schwebendes Haus“ um 275.000 Euro verkauft

Heißt: Die Gemeinde strebt eine Wiederaufnahme des Verfahrens und einen neuerlichen Abbruchbescheid an. Sollte das gelingen, dürfte wohl niemand überrascht sein.

Denn: Das (vormals) „Schwebende Haus“ ist mittlerweile verkauft worden (Kostenpunkt: 275.000 Euro). Ein Passus des Kaufvertrags – er ist über das Grundbuch öffentlich zugänglich – ist besonders skurril: „Die Verkäufer haben dem Käufer offengelegt, dass der auf der Liegenschaft errichtete Rohbau mit sehr großer Wahrscheinlichkeit abgerissen werden muss, da dieser nicht mit dem bei der Baubehörde eingereichten und bewilligten Bauplan übereinstimmt“ – unterzeichnet im Juli 2023, also nach dem Urteil des Landesverwaltungsgerichts. Sollte tatsächlich abgerissen werden, trägt der Käufer die Kosten des Abrisses. Die vage Zukunft des Hauses sei bei der Berechnung des Kaufpreises berücksichtigt worden. Etwaige behördliche Strafen oder Bußgelder wären von den Verkäufern zu tragen.

„Es macht kein gutes Bild für die Stadt, dass das so gelaufen ist und weiter läuft“, meint Stadtrat Stefan Hehberger (PUK). Foto: NÖN, Hornstein

„Kein gutes Bild für die Stadt“

Zurück zur Gemeindepolitik: „Es macht kein gutes Bild für die Stadt, dass das so gelaufen ist und weiter läuft“, meint Stadtrat Stefan Hehberger (PUK), Aufdecker der kuriosen Baugeschichte. Gemeinderat Peter Hofbauer (Liste Hofbauer) wirft den Verantwortlichen sogar Amtsmissbrauch vor. Eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft (die NÖN berichtete) blieb aber erfolglos: Es bestehe kein Anfangsverdacht, ermittelt wird daher nicht. „Ich bin entsetzt! Wo leben wir eigentlich?“, wettert Hofbauer.

Gemeinderat Peter Hofbauer hätte wissen wollen, ob das Bauprojekt mit den damaligen Einreichungsunterlagen als Neubau anstatt als Umbau oder Zubau zu qualifizieren gewesen wäre. Foto: NÖN, Hornstein

Auch erfolglos: Einem Dringlichkeitsantrag an den Gemeinderat zum „Schicken Einfamilienhaus im Grünland“ wurde keine Dringlichkeit zugewiesen – damit hat es das Ansuchen nicht auf die Tagesordnung geschafft. Hofbauer hätte wissen wollen, ob das Bauprojekt mit den damaligen Einreichungsunterlagen als Neubau anstatt als Umbau oder Zubau zu qualifizieren gewesen wäre.

Altbau schützen, Neubau abreißen?

Das wurde im Gemeinderat nicht thematisiert. Sehr wohl aber eine Resolution in Sachen NÖ Bauordnung. Der Inhalt: die Forderung nach Amnestie-Regeln für geringe bauliche Abweichungen bei jahrzehntealten Bestandsgebäuden, die keine Nachbarrechte verletzen.

„Schizophren“, nennt das Gemeinderat Josef Pitschko (FPÖ) in gewohnter Schärfe. Er hat gegen die Resolution – sie wurde mehrheitlich beschlossen – gestimmt (die NÖN hat berichtet): „Da hat man herumgesudert, dass man das Eigentum schützen will.“ Und beim „Schwebenden Haus“ sei jetzt genau das Gegenteil der Fall. Details zur Causa nennt der Vorsitzende des Rechtsausschusses nicht, nur allgemein: „Dieselben Parteien, deren Stadträte den Abbruch von neu errichteten Gebäuden im Bauland beschließen, wenn sie von der Baubewilligung um 20 Zentimeter abweichen, fordern einen unbefristeten Bestandschutz für alte Schwarzbauten nicht nur im Bauland, sondern sogar im Grünland!“

FP-Stadtrat Josef Pitschko: „Der Rechtsausschuss empfiehlt eine Wiederaufnahme. Ob das ausreicht, wird man sehen.“ Foto: FPÖ

Dass Abbrüche und damit gezwungenermaßen Neubauten der Umwelt schaden, wie in der Resolution erklärt, will er nicht gelten lassen. Weiterer Kritikpunkt: dass die Baubehörde von Amts wegen alle alten Gebäude auf Baugebrechen überprüfen und Feststellungsbescheide zum Schutz vor Abbruchbescheiden erlassen kann. Pitschko spöttelt: „Scheinbar ist die Baubehörde nicht ausgelastet, wenn der Bürgermeister kommentarlos zustimmt, dass die Baubehörde hunderte Altbauten überprüfen und Feststellungsbescheide erlassen soll.“

„Ob das ausreicht, wird man sehen“

Und: „Wenn privaten Interessen sogar gegenüber zwingenden öffentlichen Interessen der Vorzug einzuräumen ist, werden die von den Grünen geforderten Klima- und Umweltschutzmaßnahmen zu reinen Absichtserklärungen ohne Durchsetzungsmöglichkeit.“ Mit den „privaten Interessen“ schließt sich für den FPÖ-Stadtrat der Kreis zum Schwebehaus. Nur so viel: „Der Rechtsausschuss empfiehlt eine Wiederaufnahme. Ob das ausreicht, wird man sehen.“

Altbau schützen, Neubau abreißen? „Beim Dringlichkeitsantrag ging es ganz eindeutig um Projekte, die vor 30 Jahren eine Genehmigung hatten“, kontert wiederum Stadtrat Johannes Edtmayer (Grüne). Auch die im Antrag besagten Abweichungen seien so alt – Tricksereien oder Bereicherung der Bauträger wolle man verhindern. „Das ,Schwebende Haus' ist da eine ganz andere Nummer“, betont Edtmayer. Durch die Resolution würde dieser Bau jedenfalls nicht automatisch gebilligt.

Das wird es derzeit aber sowieso, denn noch gilt: Alles rechtens, so wie es das Landesverwaltungsgericht entschieden hat.