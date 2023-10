Abbruchbescheide: Klosterneuburg will mehr Spielraum

„Kannst du deinem Klientel vermitteln, warum wegen zehn Zentimeter das ganze Haus abgerissen werden muss? Ich nämlich nicht“, fasst es Stadtrat Sepp Wimmer (Grüne) zusammen. Die Diskussion ist emotional, das Thema auch: Abbruchbescheide.

In Klosterneuburg sind sie weit weg vom Einzelfall, die Dunkelziffer ist hoch. Zuletzt hat ein Einfamilienhaus in der Kierlinger Josef-Schmutzer-Gasse beim Bürgeranwalt für Aufsehen gesorgt. Das Haus sei um 86 Zentimeter zu hoch gebaut – Abrissbescheid! Was folgt: ein Politikum.

Auf der Tagesordnung im Gemeinderat: eine Resolution an das Land, in dessen Kompetenzen die Bauordnung fällt. ÖVP, Grüne und NEOS stellen einen gemeinsamen Antrag mit der Bitte nach Amnestieregeln für geringe bauliche Abweichungen bei Bestandsgebäuden mit langjähriger problemloser Existenz. Soll heißen: mehr Toleranz, wenn ein jahrzehntealtes Haus eine Baubewilligung hat, von der zwar – ohne Beanstandung – abweicht, aber keine Nachbarrechte verletzt.

Derzeit gibt es das Mittel des Feststellungsbescheids. „Mit dieser Bestimmung hat der Gesetzgeber erkannt, dass in der Praxis wiederholt Fälle auftreten, bei denen Abweichungen vom baubehördlichen Konsens, aus verschiedensten Gründen, oft erst nach Jahrzehnten festgestellt werden“, schreiben ÖVP, Grüne und NEOS im Antrag. Aber: Die Regelung, die bis dato etwa 220 Mal beantragt wurde, endet mit 31. Dezember 2024. Und dann?

Im Antrag heißt es: „Eine Vielzahl von Eigentümerinnen und Eigentümer, insbesondere jene die eine bebaute Liegenschaft erworben haben, haben gar keine Kenntnis über eine etwaige Abweichung“ und würden daher gar nicht erst auf die Idee kommen, noch in der Frist einen Antrag auf Feststellungsbescheid zu stellen.

Zum Inhalt: „Das ist ein Pfusch!“

Die Resolution umfasst vier Seiten, soll – laut Antragsstellern – ein gängiges Problem aufzeigen. Nicht überzeugt: Stadtrat Josef Pitschko (FPÖ) – „der Antrag ist Pfusch!“ Er kritisiert, „dass jetzt Schwarzbauten sanktioniert und praktisch nicht mehr abgerissen werden sollen. Diese Bauordnungswidrigkeiten können auch riesige Zubauten sein!“, gibt er zu bedenken. Und hinterfragt den „Nachhaltigkeits-Gedanken“: „Das Alte soll sanktioniert werden, da soll sogar die Baubehörde ausziehen und die Gebäude überprüfen und von Amtswegen Feststellungsbescheide erlassen und bei den Neubauten sind wir überdrüber korrekt, da sagen wir 20 Zentimeter zu hoch – Abbruchbescheid! Wenn einer heute neu baut, ist das ökologisch vielleicht sogar besser.“

Den Umweltaspekt hat wiederum Stadtrat Johannes Edtmayer (Grüne) aufs Tapet gebracht: „Wenn etwas nur ein bissl daneben ist, dann ist das nicht nur subjektiv für den Betroffenen schwierig, sondern auch von der Umweltbilanz nicht günstig.“ Edtmayer betont: „Wir wollen damit nicht Menschen, die vorsätzlich die Baugenehmigung missachtet haben, belohnen. Früher war es vielleicht schwieriger, das eine oder andere so genau nachzumessen oder alles war nicht so gut dokumentiert wie heute.“

Das hebt auch Stadtrat Christoph Kaufmann (ÖVP) hervor: „In den 70er Jahren hat eine Familie ein Haus gebaut und sich vielleicht an der Grundstücksgrenze des Nachbarn orientiert. 40 Jahre später kommt man drauf, dass der Zaun vielleicht falsch gestanden ist und damit auch der Bezugspunkt falsch war. Dann hat der Hausbesitzer oder die Erben ein Problem und auf dieses Problem weisen wir hin.“

Für 2024, weiß Kaufmann, seines Zeichens auch Landtagsabgeordneter, ist eine Novelle der NÖ-Bauordnung geplant. Inputs für die neue Regelung wollen ÖVP, Grüne und NEOS mit der Resolution liefern.

Zur Dringlichkeit: Warum gerade jetzt?

Aber: Das sorgt für Kritik bei der restlichen Opposition. Warum wird der Antrag so rasch gestellt, wenn die jetzige Regelung noch bis Ende nächsten Jahres gilt? „Wir können beim Land nur etwas erbitten, mit dem wir uns selbst befasst haben und wo wir die Thematiken, den Ablauf und die Fragen besprochen haben. Und diese Gelegenheit haben wir nicht gehabt, wir haben im Ausschuss nicht darüber gesprochen“, bemängelt Stadtrat Stefan Hehberger (PUK). Sein Gegenvorschlag: Die Resolution soll erst im Stadtplanungs-Ausschuss thematisiert werden, bevor sie der Gemeinderat verabschiedet. Das findet allerdings nur bei PUK, SPÖ, FPÖ und Gemeinderat Hofbauer Zustimmung, der Rest – und damit die Mehrheit – stimmt letztlich für den Antrag.

Nicht ohne weiteren Gegenwind: Beanstandet wird vor allem der Ablauf. „Der Dringlichkeitsantrag kam heute (Freitag, Tag der Gemeinderatssitzung, Anm.) nach 12 Uhr, auf Nachtelefonieren die Resolution kurz vor 14 Uhr“, prangert Gemeinderat Johannes Kehrer (PUK) an. Schon um 15 Uhr hat die Sitzung begonnen, der Antrag von Gemeinderat Peter Hofbauer auf Zehn-Minuten-Unterbrechung, um die Resolution genauer anzuschauen, wurde abgelehnt. Kehrer: „Diese Dringlichkeit ist nicht ganz nachvollziehbar.“

„Warum müssen wir im Gemeinderat so wesentliche Themen durchdrucken?“, fragt sich auch Ulrike Kobrna, freie Mandatarin, die sich der PUK angeschlossen hat, „Aja, wir haben ja den Anlassfall in Kierling, alle Menschen reden darüber. Es ist gerade guter Wind, um so einen Antrag einzubringen.“

Also nur gute Presse? Ein klares Nein kommt von Stadtrat Clemens Ableidinger (NEOS): „Es geht hier um den Schutz des Eigentums und mehr Klarheit!“ Und Vizebürgermeister Roland Honeder (ÖVP) weiß: „Da stehen persönliche Schicksale dahinter. Glauben Sie, irgendwer von uns hat ein Interesse daran, dass einer Familie das Haus abgerissen wird? Und da muss man sagen: Leider Gottes passiert das. Ganz ehrlich: Das sind wirklich viele, die da exekutiert werden: Verandazubauten, Carports, Windfänge, ganze Objekte.“

In der Verwaltung vor Ort, so Honeder, sehe man wo Probleme auftreten: „Wir können Input liefern, um die Verwaltung des Landes NÖ besser zu machen.“ Schließlich entscheidet der Gemeinderat mehrheitlich, diese Inputs zu liefern – nur die FPÖ stimmt dagegen, die PUK enthält sich. Ob die Resolution tatsächlich etwas bringt und was, wird die Zukunft zeigen.