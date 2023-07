Nachtbus lässt Kritzendorf und Höflein zwei Wochenenden lang aus

Aufgrund der Sperre der L118 in Greifenstein von 10.07. bis 28.07.2023 wird die Linie 413 zwischen Klosterneuburg und St. Andrä-Wördern über die B14 umgeleitet. Die Haltestellen Kritzendorf Schelhammergasse, Kritzendorf Bahnhof, Höflein an der Donau Bahnhof, Greifenstein-Altenberg Bahnhof und St. Andrä-Wördern Schlossgasse können an den beiden betroffenen Wochenenden (15.-16. und 22.-23.07.) nicht bedient werden.