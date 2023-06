Straßenarbeiten in Klosterneuburg

Die Haupturlaubszeit beginnt. Was einerseits weniger Autos auf den Straßen bedeutet, heißt für die Straßenerhalter aber auch: Grünes Licht für die Sommerbaustellen. In Klosterneuburg stehen mehrere größere Arbeiten an, die Zeitverluste vor allem zu den Stoßzeiten nach sich ziehen dürften.

Kreuzungsumbau L118 # L2009 in Greifenstein:

Die Baustelle mit den größten Einschränkungen wird wohl jene an der Hauptstraße in Greifenstein. Die Arbeiten auf Höhe der Volksschule werden beinahe ein Monat dauern, und bringen umfangreichere Umleitungen mit sich. Mit einer halbseitigen Sperre starten die Maßnahmen am Montag, 3. Juli, meldet die Straßenabteilung des Landes. Ab der zweiten Ferienwoche und damit Montag, 10. Juli, wird die L118 (Hauptstraße) gesperrt, eine Umleitung über die Hadersfelder Straße eingerichtet. Ab Montag, 24. Juli, ist dann auch diese Ausweichmöglichkeit verwehrt, so dass für die letzte geplante Woche dieser Baustelle über die B14 umgeleitet werden muss. Mit 28. Juli sollen die Arbeiten an der L118 erledigt sein.

Kanalarbeiten B14 von Falbgasse bis Maitisgasse in Kierling:

Die B 14 selbst ist schon derzeit Schauplatz mehrerer Baustellen. Wir beginnen mit den guten Nachrichten: Die Kanalarbeiten zwischen Falbgasse und Maitisgasse in Kierling laufen seit Mitte April und nähern sich ihrer geplanten Fertigstellung. Dafür ist Freitag, der 14. Juli, vorgesehen.

Sanierung Stützmauer B14 gegenüber Hauptstraße Nr. 67 bis Nr. 75 in Kierling:

Eine geht noch: Ebenfalls an der B 14 wird die Stützmauer des Kierlingbachs saniert. Die Arbeiten dauern von Montag, 3. Juli bis Freitag, 11. August, es kommt zur „Fahrstreifenreduktion“, wie es aus der Verkehrsabteilung des Landes heißt. Soll heißen: von 6.30 Uhr bis 18.30 Uhr wird der Verkehr entlang der Baustelle händisch geregelt, es bleibt eine Fahrbahnbreite von 3,5 Metern. Von 18.30 bis 6.30 Uhr werden beide Fahrstreifen verfügbar sein.

Fahrbahnsanierung B14 von Roseggergasse bis Neugasse in Kierling:

Eine Baustelle schließt, die nächste öffnet: Ab Mittwoch, 16. August, ist bis 31. August von Roseggergasse bis Neugasse eine Spur der B 14 gesperrt.

Fernwärmeverlegung B14 von ehemaliges Marienheim bis Lorenz Böhler-Weg:

Es ist ja für einen guten Zweck: Schon seit 5. Juni ist die Baustelle zwischen ehemaligem Marienheim bis zum Lorenz-Böhler-Weg eingerichtet. Noch bis 28. Juli bleibt hier eine Spur gesperrt, die Arbeiten dienen dem Ausbau des Fernwärmenetzes.

Fernwärmeverlegung B14 von Hauptstraße 249 bis 216 entlang der Parkspur in Kierling:

Die tun ja nix: Ebenfalls schon im Gange, und zwar seit Mitte Juni, sind Arbeiten am Fernwärmenetz von Hauptstraße 249 bis 216 in Kierling. Noch bis 25. August wird gearbeitet, stört uns aber kaum: Hier bleiben beide Fahrstreifen frei.

Fernwärmeverlegung von Kreuzung Donaustraße bis Wiener Straße unter der Eisenbahnkreuzung:

Auch abseits der B14 wird an der Fernwärme gearbeitet: Ab Mitte August wird dafür die Kreuzung Donaustraße und Wiener Straße gesperrt, die Sperre ist bis 31. September angesetzt.

L118, Martinstraße von Jakobgasse bis Brunnleiten, Umgestaltung der Nebenflächen (Grünflächen, Nebenfahrbahn, Errichtung Fahrbahnteiler):

Wir wechseln die Perspektive: An anderer Stelle, nämlich der L118 Martinstraße, sind Arbeiten geplant. Die können allerdings noch bis Herbst warten.