Der Fernwärmeausbau geht weiter, Arbeiten am Wasserleitungsnetz und Straßeninstandsetzungen stehen im Sommer in Klosterneuburg an. Straßensperren sind notwendig.

Für alle Fragen steht in bewährter Weise das Verkehrsreferat der Stadtgemeinde Klosterneuburg zur Verfügung:

02243 / 444 – 459

Informationen auch auf der Homepage (unter www.klosterneuburg.at – Aktuelles – Baustellen), über den Newsletter und per Push-Nachrichten über die App „Gem2Go“