Pfarre St. Gertrud lädt zur „Langen Nacht“

KLOSTERNEUBURGDie Lange Nacht der Kirchen möchte zeigen, was Kirche alles ist, und gleichermaßen zur Auseinandersetzung anregen mit den (auch kircheninternen) „heißen Eisen“, die die Menschen beschäftigen und berühren. Das vor allem mit einem selbstkritischen Blick nach innen: Wie und wo kann die Kirche, können christliche und religiöse Gemeinschaften, die großen Themen der Zeit mitgestalten?

Nach zwei turbulenten Jahren sind die Organisatoren zuversichtlich, viele Menschen am Freitag, 2. Juni 2023 wieder auf gewohnte und bewährte Art und Weise zu einer Langen Nacht in den Kirchen begrüßen zu dürfen, dass wieder Begegnungen in den Kirchen möglich sein werden, Chöre mit ihrem Gesang erfreuen dürfen und beim Buffet entspannt geplaudert werden kann. Eine Gelegenheit, Neues zu entdecken, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten und sich auszutauschen, sich überraschen zu lassen und einen unvergesslichen Abend zu erleben.

Tradition und Experiment, Gewohntes und Ungewohntes – alles hat hier Platz: die Lange Nacht ist eine Möglichkeit, neue Erfahrungen zu machen. Man erhält Einblick, wie sich Kirchen in das gesellschaftliche Leben heute einbringen: soziale und karitative Projekte, Oasen der Sinnsuche, Plattform für den Austausch von Meinungen und Erfahrungen, Visionen einer besseren Welt.

All das gilt auch für die Pius Parsch-Kirche St. Gertrud in der Leopoldstraße 31, da in St. Gertrud bei der „Langen Nacht der Kirchen“ Unbekanntes entdeckt und Altes wiederentdeckt werden kann. Neben dem Rahmenprogramm (siehe Infobox) soll es auch eine mysteriöse Dachbodenführung geben. Mehr wird dazu nicht verraten. Und dann gibt es natürlich auch – wie in Klosteneuburg wohl unumgänglich – eine Weinverkostung im Garten der kleinen Kapelle. „Uns geht es vor allem auch darum, Menschen, die vielleicht den Weg nicht mehr in die Kirche finden, dort hin einzuladen, um einen gemütlichen Abend oder auch eine Lange Nacht zu verbringen“, so Elisabeth Cserny-Gutmann aus der Pfarre St. Gertrud.