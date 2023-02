Heringsschmaus im Kierlingerhof

Ein Start in die Fastenzeit, wie man ihn sich vorstellt: Zum Heringsschmaus mit großem Buffet lud Wirtin und Gemeindrätin Barbara Probst in den Kierlingerhof. Mit dabei jede Menge Prominenz, von Ortsvorsteher Markus Fuchs, Maria Guggings Feuerwehrkommandant Dietmar Schuster bis zu Bezirkshauptmann Andreas Riemer und LaHong. In dessen Galerie am Kohlmarkt in Wien stellt Barbara Probst zwei ihrer "Bilder der Energie" aus.

