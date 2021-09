„Das Handwerk hat einen goldenen Boden“, heißt es so schön, aber derzeit sind Fachkräfte echte Mangelware. Umso wichtiger ist es für die Gewerbebetriebe, aus Eigenem Fachkräfte auszubilden. Das geschieht in Österreich in der Regel mit dem Lehrberuf. Einige Betrieben setzen darauf. So wie Andreas Göttinger, der am Stadtplatz seinen Firmensitz hat: „Für uns ist es die einzige Chance, dass wir neue Fachkräfte heranziehen.“

Heuer hat Andreas Göttinger zwei Lehrlinge aufgenommen. Insgesamt arbeitet er mit sechs. „Wir bieten eine sehr breit gefächerte und fundierte Ausbildung zum Thema Elektroinstallation. Das unterscheidet uns schon von anderen Firmen, die Lehrlinge nur in einem kleinen Segment ausbilden“, so der Firmenchef. Er muss aber Gott sei Dank nicht sehr lange suchen, um Lehrlinge zu finden: „Zum Glück ist das ein sehr gefragter Beruf. Wir haben große Nachfrage.“

Mit einem Problem hat Andreas Göttinger aber schon zu kämpfen: „Es gibt heutzutage unter den Mitarbeitern eine große Bereitshaft, Firmen zu wechseln. Das bedeutet, dass wir zwar Fachkräfte ausbilden, aber viele nach der abgelegten Gesellenprüfung wieder unseren Betrieb verlassen. Das ist schon ein Problem, denn bei dem derzeitigen Fachkräftemangel ist es einfach sehr schwer, ausgebildete Fachkräfte zu bekommen.“

Dabei gibt es gerade in diesem Beruf hervorragende Aufstiegsmöglichkeiten. Zuerst zum Montageleiter und später auch in die Technikerleitung. Selbst hat der Chef Andreas Göttinger keine Lehre gemacht, sondern gleich die HTL. Sein Sohn Alexander hat allerdings die klassische Lehr-Kaufbahn eingeschlagen. „Aber bewusst nicht im väterlichen Unternehmen“, wie Göttinger betont.

Einer der sechs Lehrlinge, die derzeit bei Elektro Göttinger die Ausbildung zum Elektro-Installationstechniker in Angriff nehmen, ist der Klosterneuburger Lukas Bauer. Er ist im ersten Lehrjahr und von der Richtigkeit seiner Entscheidung, eine Lehre zu beginnen, überzeugt. „Natürlich hätte ich auch weiter zur Schule gehen können, aber ich wollte mich immer praktisch mit Werkzeug beschäftigen“, so der 16-Jährige.

Große Pläne nach der Gesellenprüfung

Für ihn macht die Lehre mehr Spaß als die Schule. Ein kleiner positiver Nebeneffekt ist für Bauer auch, dass man ein bisschen Geld verdienen kann. Warum er sich ausgerechnet für die Elektroinstallation entschieden hat? „Ich hab schon als kleiner Bub Elektrogeräte auseinandergeschraubt, weil ich einfach interessiert war, wie es im Gerät innen ausschaut, und wie das funktioniert“, erzählt Lehrling Lukas Bauer, „da hab ich gleich gewusst, das will ich einmal lernen.“

Die Erwartungen haben sich nun in der Lehre bei Elektro Göttinger bestätigt: „Das ist ein toller Beruf, und ich freue mich sehr, dass ich ihn lernen und ausüben darf.“

Natürlich hat der Lehrling auch Pläne für die Zukunft. „Ich kann mir schon vorstellen, dass ich einmal die Meisterprüfung machen werde. Aber ich möchte noch lange bei meiner Firma bleiben, weil die Kollegen so nett sind.“

Lukas Bauer sieht man den Spaß an, den eine Lehre machen kann. Im richtigen Betrieb, fühlt er sich bei Elektro Göttinger am Stadtplatz gut aufgehoben.