Ein Symbol der Verbundenheit: Brücke in Maria Gugging eröffnet

Bereits 2015 erfolgte der Startschuss für die Planung der Michael-Gröller-Brücke, die am 11. Juli an der Plöcking beim Tech-Park in Maria Gugging eingeweiht wurde.

An der feierlichen Übergabe des neuesten Bauwerks am ISTA fanden sich neben den höchsten ISTA-Offiziellen und dem katalonischen Architektenpaar auch hohe Repräsentanten von Stadt, Land und Bund ein.

Wie eine Ballerina. Der Fußgängersteg verläuft geschwungen über die B14 und ist den Bewegungen einer Ballerina beim Tanz nachempfunden. Foto: ISTA

Die 45 Meter weite Brücke wurde dem ehemaligen Vorstandschef von Mayr Melnhof Karton, Michael Gröller gewidmet, der dem ISTA schon lange ein sehr großzügiger Geldgeber war.

Geplant wurde das Bauwerk von den beiden katalonischen Pritzker-Preisträgern Carme Pigem und Ramón Vilalta. Die Vision hinter der Brücke, die den ISTA Campus nun mit der Plöcking verbindet, war die Form einer tanzenden Ballerina.

Bei ihrer Eröffnungsrede betonte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner den Werdegang Niederösterreichs im Allgemeinen und des ISTA im Speziellen als großen Player im Ranking der internationalen Forschungsarbeit, in dessen Entwicklung im Laufe der kommenden Jahre 3,2 Milliarden Euro investiert werden.

