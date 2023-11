Architekturpreis für Klosterneuburger Bauprojekt

Heute, 68 Jahre später, spielen bei dieser hohen Auszeichnung des Landes Niederösterreich auch Kriterien wie der schonende Umgang mit Landschaft und Ressourcen sowie klimagerechtes Planen und Bauen eine große Rolle.

Im Jahr 2023 wurde diese dahingehende wichtige Vorbildfunktion seitens einer 7-köpfigen Fachjury unter Patronanz von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner insgesamt 6 Projekten zugesprochen. Deren Bandbreite reichte dabei vom Neubau des Konrad Lorenz Gymnasiums in Gänserndorf bis zum raiffeisen corner" in St. Pölten. Eine der Auszeichnungen der 58. Einreichung für „Vorbildliches Bauen“ erging auch an das Projekt Two Houses and a Courtyard in Klosterneuburg.

Vorbildliches Projekt in Klosterneuburg

Architektonisch zeitlos gestaltet und errichtet in Massivbauweise ergänzt der Neubau das bestehende, straßenseitige Wohngebäude als rückwärtiger eigenständiger Baukörper. Ergebnis dieser sanften Nachverdichtung auf langgestrecktem Grundstückes sind neben der Schaffung von zusätzlichem Wohnraum auch qualitätsvolle, differenzierte wie auch unterschiedlich nutzbare Außenräume, wie der Vorgarten und der geschützte atriumartige Hofbereich. Von außen gänzlich mit sägerauer Brettverschalung verkleidet zeigen sich im Inneren Wand und Decke in Sichtbeton, ergänzt durch einen fugenlosen Zementboden. Anstatt wie ursprünglich geplant den Baubestand aus den 50iger Jahren abzureißen, wurde dieser erhalten und geschickt mit in das Bauvorhaben integriert. Das Projekt zwei Häuser und ein Atrium steht für einen respektvollen Umgang mit Bestehendem – vom Gebauten bis zum lebenden Baumbestand.

Planer: Mostlikely Architecture ZT GmbH, Wien

Bauherr: Olivia und Clemens Hromatka