Klosterneuburgs altes Kino soll zu „Kulturquartier“ werden

Ihr Anspruch sei, ein Quartier zu schaffen, in dem Kultur stattfinden und erlebbar werden soll, schildert Katharina Danninger (VP) vor dem Gemeinderat. Bei ihrem Antritt als Kulturstadträtin übernahm sie ein Projekt für das alte Kino am Rathausplatz, der „medial bereits fertig, der Betreiber fix“ war. Um nach vier Monaten festzustellen: „Was der Gemeinderat beschlossen hatte, war nicht nur budgetär unvollständig; das Konzept war es auch.“

Katharina Danninger: "Mit meinem ganzen politischen Herzen werde ich mich für dieses Projekt einsetzen." Foto: NÖN, Grabler

Denn während für die Sanierung des Gebäudes Geld vorgesehen war, war für den weiteren Betrieb kein Budget reserviert. Das brauche es allerdings, und auch der Betreiber rechne mit einer Unterstützung. Das bisherige Konzept wiederum beziehe einen der großen Pluspunkte Klosterneuburgs nicht mit ein: Die Babenbergerhalle. Diese sei „in die Jahre gekommen“, doch die größte Halle im Bezirk Tulln müsse man in so einem Kulturkonzept mitdenken. „Ich möchte Film in Klosterneuburg nicht verhindern, aber nur Film mit Rahmenprogramm ist zu wenig“, will sich Danninger nach der Decke strecken. Ein „Kulturort Rathausplatz“ sei möglich, mit einem schlüssigen Konzept werde auch das Land dieses Projekt unterstützen.

Ähnlich zuversichtlich gibt sich Susanne Eistert (FPÖ): „Wir haben jetzt eine schwarz-blaue Landesregierung, die wird dafür sorgen, dass das Konzept unterstützt wird.“

.„Bis Herbst sehen wir uns das an“

Neidisch seien die Grünen gewesen, vor acht Jahren, als die ÖVP das Thema Kino als erstes propagierte, gibt Sepp Wimmer (Grüne) zu. 2023 gab es wieder einen Grundsatzbeschluss, „jetzt ist die Kathi angetreten, um das zu vollenden“, gibt er sich hoffnungsvoll. Um gleich darauf zu mahnen: Es müssten nun Realitäten geschaffen werden, „sonst ist unsere Kulturpolitik nicht mehr glaubwürdig.“ Bis Herbst geben die Grünen der Kulturstadträtin Zeit, und „alle Unterstützung bis dahin, dann muss man schauen was da raus kommt“.

Gemeinderat Matthias Finkentey (fraktionslos) sammelt Unterschriften: "Die Menschen wollen ein Kino, und sie wollen es bald." Foto: privat

„Samstags auf dem Stadtplatz stehen und Unterschriften fürs Kino sammeln, ist ein Highlight meiner Gemeinderatstätigkeit“, gibt Gemeinderat Matthias Finkentey (fraktionslos, früher Grüne) unumwunden zu. Dabei komme er mit vielen Menschen ins Gespräch. Quintessenz: „Die Leute wollen das Kino“. Auch der Platz sei unumstritten, der Rathausplatz sei ein wichtiger Ort für Klosterneuburg. 1.447 Unterschriften „ohne Excelliste“ habe er gesammelt, bis zur Übergabe im Herbst sollen es mindestens 2.025 sein. „Weil wir dann hoffen, dass das Kino 2025 aufsperrt.“

Mehr als skeptisch, dass das eintritt, bleibt Gemeinderat Peter Hofbauer (Liste Peter Hofbauer): Zu viele Versprechen hätten sich im Laufe seiner Zeit im Gemeinderat seit 1981 als leere Versprechen erwiesen.

Unterstützung für das erweiterte Kulturkonzept kommt von den NEOS. Gemeinderätin Christiane Karg fordert allerdings einen konkreten Zeitplan, an dem man Fortschritte ermessen könne, mit fixierten „Milestones“. Das müsse auch an die Bürger weitergegeben werden.

Einstimmig beschloss der Gemeinderat, ergänzend zum bisherigen Beschluss, die Babenbergerhalle samt Göppingerstüberl als Zentrum für Kultur mitzudenken und gab die Zustimmung zur Erstellung eines übergreifenden Kulturkonzeptes.