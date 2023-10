Neuer Verein in Klosterneuburg: Die Wirtschaft startet durch

Das Credo: „Eine gesunde, zukunftsfähige Region braucht aktive Unternehmerinnen und Unternehmer.“ Und sie sollen sich im neuen Wirtschaftsverein Klosterneuburg einbringen.

Seit der Gründung im Frühjahr haben die Vereinsmitglieder viel auf die Beine gestellt: die Organisation des Business Balls, die Sommer Shopping Days oder das Straßenfest „Dancing in the Street“ in der Hofkirchnergasse. Jetzt will der Verein in den einzelnen Grätzeln richtig durchstarten – und sucht dafür Wirtschaftstreibende, die sich engagieren wollen: „Wir haben so viele Ideen!“

Beim ersten Info-Abend kamen 60 Unternehmerinnen und Unternehmer zusammen – „ein starkes Zeichen“, ist Vereinsobmann Markus Fuchs begeistert. Er betont: „Gemeinsam haben wir ein größeres Gewicht!“

Gemeinsam, das bezieht sich einerseits auf die Unternehmerschaft, andererseits auf schon bestehende Initiativen. Mit dem Stadtmarketing kooperiert der Verein, Geschäftsführer Stefan Gabritsch stellte beim Info-Abend den „K.Gutschein“ vor: „Jeder Euro bleibt so in Klosterneuburg!“