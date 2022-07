Historische Klimaforschung in Klosterneuburg: Der Wein und das Wetter

Werbung

In der 256-jährigen Messgeschichte jagt ein Hitzerekord den nächsten, die Temperaturen steigen und steigen. Seit 1767 werden jegliche Wetterphänomene von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik penibel dokumentiert. Aber was war eigentlich davor?

Das Klima bestimmte, wo man sich ansiedelt

Ist es warm, ist es kalt? Kommt Regen oder bleibt es trocken? Das Small Talk-Thema Nummer eins war seit jeher von Bedeutung.

Das Klima bestimmte, wo man sich ansiedelt. Und war von großer Wichtigkeit für die Landwirtschaft: Statt auf Daten vertraute man auf Erfahrungen, sie belegen noch heute historische Wetterphänomene. Vor allem jene ungewöhnlichen Witterungserscheinungen, die im näheren Umfeld des Menschen meist größeren Schaden hinterließen.

„Derartige punktuelle Einträge finden sich bereits in (klösterlichen) Chroniken des 11. und 12. Jahrhunderts, seit dem 13. Jahrhundert steigt die Zahl der schriftlichen Beobachtungen jedoch kontinuierlich an“, schreibt Elisabeth Strömmer im Jahrbuch des Stifts Klosterneuburg, Band 17.

Hitze, Frost, Unwetter, Hagel und Co. waren in den Erzählungen der Vergangenheit eng mit anderen Aspekten verbunden: Etwa wurden ihre Folgeerscheinungen – wie Hungersnöte, Überschwemmungen und Epidemien – als Strafe für die Sünden der Menschheit interpretiert. Phänomene wie Kometen oder Sonnenfinsternisse sollten hingegen die überirdische Herkunft unterstreichen.

„Anno 1356 was ain trueckhner Winter“

Ebenso verknüpft: Wein und Wetter. Im Archiv des Stifts Klosterneuburg, dem ältesten Weingut Österreichs, lässt sich das Klima aus landwirtschaftlichen Erträgen oder Rechnungsbüchern herauslesen. Das klingt in der Klosterneuburger Chronik dann so: „Anno 1356 was ain trueckhner Winter an schne und regen, und gestiess auch die thonaw nie, (...) und in den osterfeirtagen viel ain grosser schne, nach was das weinholtz nit erfrorn.“

Weinchroniken stellen eine besonders interessante Sonderform für die historische Klimaforschung dar – Gesichtspunkte wie Qualität und Quantität des Weins, der Blütenbeginn und die Traubenreife lassen auf die Witterung schließen. Eine genaue Wissenschaft ist das freilich nicht, interessante Einblicke geben diese Erzählungen dennoch. Im Stiftsarchiv liegen Gedenkbuch und Weinchronik 1540-1879 – dokumentiert von Josef Bittmann und Vorfahren – auf.

Neben für den Weinbau relevanten Ereignissen, wie etwa Heuschreckenplagen, ist das Wetter beschrieben. Ein Beispiel aus dem Jahr 1794: „Der Winter halt an bies in Aprill, der Aprill warm, im May ein Reif, den 15. Juny bliete Weinber und den 24. August weiche Weinber, ende September ein Reif das Laub ist verbrent, den 8. October wurde Gelösen, war ein großes Lösen und mitterer Wein.“

Foto: NOEN

Neben privaten Erfahrungen sind auch Erlässe und Dekrete für die Klimaforschung relevant. Historikerin Strömmer blickt in das Jahr 1755 zurück, als der Propst aus Sorge vor Ernteausfällen um einen Steuernachlass gebeten wurde, weil „der erfolgende Schauer alles hinweckhgenohmen [hat] und die Weingärten dergestalten ruiniert worden [sind], daß in einigen Jahren kein Tropf zu hoffen...“

Eine weitere Erzählung ist im Stadtarchiv zu finden. Dort sind es Zeitungsartikel der Klosterneuburger Nachrichten, erschienen im Jahr 1950, die in die Geschichte zurückschauen und aus den Tagebüchern eines anonymen Weinhauern aus dem Jahr 1904 zitieren: „Seit 130 Jahren soll keine so große Hitze und Trockenheit gewesen sein. Die Weinbeeren wurden ganz blau und immer kleiner, das Laub an den Stöcken wurde gelb und fiel schon anfangs August ab. Überall lag Laub wie im Herbst. September und Oktober wurden sehr naß, die Trauben sprangen auf und sind total verfault.“

