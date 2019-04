Ein vorerst unbekannter Täter betrat am 3. April 2019, gegen 09.15 Uhr, eine Bankfiliale im Stadtgebiet von Klosterneuburg-Weidling, bedrohte den Angestellten mit einer Pistole und forderte in deutscher Sprache mit ausländischem Akzent „Kein Alarm – Geld her“ die Herausgabe von Bargeld. Von dem 24-jährigen Angestellten wurde aufgrund der ständigen Bedrohung mit der Waffe das Bargeld aus den Kassenladen in eine vom Täter mitgebrachte Tasche gegeben.

Danach musste sich der 24-jährige auf den Boden legen und der Täter flüchtete mit der Raubbeute in unbekannte Richtung aus der Bank. Die beiden während des Überfalls noch anwesenden Angestellten wurden von dem Täter nicht unmittelbar bedroht und konnten den Alarm auslösen.

Die drei Angestellten wurden dabei nicht verletzt erlitten aber einen schweren Schock.

LPD NÖ

Eine sofort eingeleitete Alarmfahndung verlief vorerst negativ.

Die Amtshandlung wurde durch das Landeskriminalamt Niederösterreich, Ermittlungsbereich Raub und der Tatortgruppe übernommen.

Der 49-Jährige wurde am 4. April 2019, gegen 17.40 Uhr von Bediensteten des Landeskriminalamtes NÖ, Raubgruppe, in Klosterneuburg angehalten und vorläufig festgenommen. Dabei konnte ein Teil der Raubbeute aufgefunden und sichergestellt werden.

LPD NÖ

Diverse Tatutensilien, wie Tatwaffe, Maskierung, Tatkleidung, gestohlene Kennzeichen, sowie der Rest der Raubbeute konnten bei der folgenden Hausdurchsuchung am Wohnort des 49-jährigen Beschuldigten aufgefunden und sichergestellt werden.

Aufgrund der intensiven Ermittlungen konnte dem Beschuldigten auch der Raubüberfall auf ein Geldinstitut im Stadtgebiet von Klosterneuburg-Kierling vom 13. Dezember 2018 zugeordnet werden.

Dabei betrat er gegen 13.30 Uhr die Filiale eines Geldinstitutes und bedrohte die beiden Angestellten, sowie einen Kunden abwechselnd mit der Pistole und forderte in Deutsch mit ausländischem Akzent „Geld – kein Alarm, sonst schieße ich“ Bargeld.

Nachdem ein Angestellter Geld in die vom Täter mitgebrachte Schachtel bzw. darin befindliche Tasche gab flüchtete dieser in unbekannte Richtung aus der Bank. Eine Fahndung verlief negativ.

Wie die Ermittlungen ergaben flüchtete er bei beiden Raubüberfällen mit einem Pkw auf dem die gestohlenen Kennzeichen montiert wurden.

Der 49-Jährige zeigte sich zu beiden Taten geständig und wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg in die dortige Justizanstalt eingeliefert.