Allgemeine Sonderschule Klosterneuburg feiert Abschlussfest

Viel zu kurz war die Zeit für einige Kinder am Schulschlussfest: Sie genossen die Stimmung, genauso wie den „Wind in den Haaren“, er ihnen beim Rikschafahren so Spaß macht. „Radeln ohne Alter“ Pilotin Elisabeth Cserny-Gutmann und Pilot Werner Palfinger drehten mit den Schülerinnen und Schülern in Klosterneuburg ihre Runden.