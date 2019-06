Das Theaterfest Niederösterreich feiert sein 25-jähriges Jubiläum, und 20 Spielorte bieten von Mitte Juni bis Anfang September wieder vielseitiges Sprech- und Musiktheater. Im Beisein von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner sind Niederösterreichs Festspielorte bei einer Präsentation in Wien vorgestellt worden. Keine Frage, dass auch Klosterneuburg dabei nicht fehlen durfte.

Wie berichtet, kann die von Intendant Michael Garschall und Kulturamtsleiter Franz Brenner in bewährtem Zusammenspiel zu höchstem Renommee geführte „operklosterneuburg“ heuer mit Jacques Offenbachs Meisterwerk „Hoffmanns Erzählungen“ in fulminanter Besetzung mit einer besonders attraktiven Produktion aufwarten.

In der Titelrolle konnte mit Zurab Zurabishvili ein weltweit gefragter Heldentenor allererster Güte gewonnen werden. Der 45-jährige Georgier ist in Klosterneuburg beileibe kein Unbekannter, wurde er doch bereits 2016 als Canio in „I Pagliacci“ von Medien und Publikum gefeiert. Studiert hat Zurabishvili am Mozarteum in Salzburg, wo er 2002 mit Auszeichnung abschloss.

