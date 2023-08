Erzabt Birnbacher wird Päpstlicher Assistent des Stifts Klosterneuburg

Erzabt Korbinian Birnbacher, geboren 1967 in Bad Reichenhall, studierte Philosophie, Theologie und Archivwissenschaften in Salzburg und Rom. Er war Novizenmeister und Hochschulpfarrer in der Universität Salzburg, wurde 2009 zum Prior in der Erzabtei St. Peter ernannt und kümmerte sich nebenbei als Kustos um die Kunstsammlung. 2013 wurde er für 12 Jahre zum Erzabt gewählt. Seit 2019 ist er zudem Vorsitzender der Österreichischen Ordenskonferenz.