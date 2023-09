Brandneues Pferd im Stall der FF Weidling

Der Tausch des alten Hilfesleistzungslöschfahrzeuges (HLF) gegen eines der 30, über ganz Niederösterreich verteilten, „Waldbrand“ Modelle, bringt einige Veränderungen für die Mitglieder der Floriani. Nach einer Zusatzschulung können sie nun auch bis in das europäische Ausland zu Großereignissen alarmiert werden.

Das Fahrzeug bietet spezielle Eigenschaften wie eine Selbstlöschanlage, einen Überrollkäfig oder besondere Geländegängigkeit. Es beherrscht aber auch alle Features die bei alltäglichen Einsätzen der Feuerwehr benötigt werden und wird auch dementsprechend ausrücken.

Warum gerade Weidling als Standort für so ein Fahrzeug ausgewählt wurde ist für Abschnittsfeuerwehrkommandant Josef Angelmayer völlig klar: „Die Feuerwehr Weidling ist sowohl was Personal als auch was Fahrzeuge angeht so gut ausgestattet, dass wenn einige Kollegen mit dem neuen Auto für eine Woche zu einem Waldbrand in ein Nachbarland fahren, man immer noch für die Sicherheit der eigenen Bevölkerung sorgen kann. Außerdem passt die Positionierung um mit den anderen Fahrzeugen eine möglichst große Fläche abzudecken.“