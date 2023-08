ISTA Maria Gugging: Wichtiger Player in der Wissenschaftsvermittlung

Das ISTA ist mit erstklassigen Forscherinnen und Forschern aus über 80 Ländern ein Teil der internationalen Wissenschaftslandschaft und spielt zudem eine tragende Rolle bei der Wissenschaftsvermittlung in Österreich. Mit Science Education Programme wie den Sommercampus streben sie danach der Bevölkerung und insbesondere Kindern die Bedeutung von Wissenschaft zu vermitteln.

Bundesminister Martin Polaschek (r.) beobachtet mit Teilnehmenden des ISTA Sommercampus im "Pink Room" wie dort Pflanzen für die Forschung wachsen. Foto: ISTAAnna Stöcher

Neben Kindern und Jugendlichen empfing das ISTA vergangene Woche auch Bildungs-, Wissenschafts- und Forschungsminister Martin Polaschek, der die Gruppen des Sommercampus besuchte und sich von ISTA-Wissenschafterinnen und Wissenschaftern interdisziplinäre Forschungsprojekte erklären ließ. Mehr als nur Begeisterung für die Wissenschaft„Die Neugier-getriebene Grundlagenforschung ist ein 'perfect match' zu der Wissbegierigkeit und Neugierde der Kinder,“ so Polaschek. Neugierde und Kreativität ist das, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am ISTA verbindet. Ohne diese sei Forschung undenkbar, so Gaia Novarino, Neurowissenschaftlerin und Vize-Präsidentin für Science Education des ISTA. Polaschek erklärt: Durch den frühen Zugang zu Wissenschaft können Kinder ihre wissenschaftlichen Talente und Interessen entdecken und bekommen dadurch nicht nur ein besseres Verständnis für Forschung, sondern auch mehr Vertrauen in die Wissenschaft.

„Wir erklären auch, wie Wissenschaft funktioniert – also wie Ergebnisse gewonnen werden, überprüft, verworfen, verändert, adaptiert,“ zeigt Novarino auf. Dadurch wollen die Mitarbeitenden neben Begeisterung ein tatsächliches Verständnis für die Wissenschaft schaffen. Erstklassige Forschung und breitenwirksame Wissenschaftskommunikation: Sowohl Ministerium als auch Institut verfolgen weiterhin mit vollem Einsatz die gemeinsamen Ziele.