Maria Gugging: Verzögerung bei ISTA-Zubau

Beim geplanten Besucherzentrum des Institute of Science and Technology Austria (ISTA) in Maria Gugging gibt es eine Verschiebung des Spatenstichs, da man einige Fristen hinausschieben musste. Bei der aktuellen Marktlage für Baustoffe ist dies keine Überraschung.

„Es handelt sich hierbei um ein komplexes Projekt, in dem sich Fristen verschieben können. Das hängt damit zusammen, dass wir das bestmögliche Ergebnis erzielen möchten und deshalb immer noch in Beratungen mit dem Planer stehen“, sagt Markus Feigl von der Presseabteilung des Instituts. Dass das Projekt definitiv steht, möchte er hier betonen: „Es wird aber auf jeden Fall in den nächsten Jahren fertiggestellt und liegt nicht auf Eis.“

Auch Landtagsabgeordneter Christoph Kaufmann unterstreicht die Relevanz des geplanten Zubaus: „Es bietet dem ISTA die große Chance, die Faszination ,Wissenschaft und Forschung‘ einem breiten Publikum näher zu bringen und auch über aktuelle Forschungsthemen zu informieren. Für mich handelt es sich beim Besucherzentrum um ein wesentliches Herzstück des Areals und ich hoffe auf eine baldige Realisierung des Projektes.“

