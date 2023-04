Neuer Kindergarten für Kierling: „Ein Paradies“ für die Kleinen

Erste Schritte der Kinderbetreuungsoffensive: Nachdem die Stadtgemeinde Klosterneuburg einen zusätzlichen Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen im Kindergartenjahr 2024/25 erhoben hat, wird ein neuer Kindergartenstandort in der vorderen Stegleiten entwickelt. Ein sechsgruppiges Provisorium in Containerbauweise könnte bereits ab dem Kindergartenjahr 2023/24 zur Verfügung stehen.

Mit der Kinderbetreuungsoffensive des Landes NÖ wird das Kindergartenalter auf zwei Jahre herabgesetzt und die Gruppengröße von 25 auf maximal 22 Kinder pro Gruppe reduziert. Dadurch entsteht ein Bedarf an insgesamt 16 zusätzlichen Kindergartengruppen in Klosterneuburg. In der Stegleiten soll die Umsetzung der ersten baulichen Maßnahmen dieses Jahr schon starten. „Die Errichtung eines Kindergartenstandorts in der Stegleiten ist insgesamt im Zuge der Kinderbetreuungsoffensive sehr wichtig, damit unter anderem auch andere Kindergärten ausgebaut werden können. Wir würden nicht danach trachten, wenn es nicht unbedingt notwendig wäre und sich eine andere Lösung finden ließe,“ erklärt Stadträtin Maria Theresia Eder (VP), Vorsitzende des Ausschusses für Bildung und Familie.

Mir ist wichtig, zu betonen, dass nur der vordere Teil der Stegleiten betroffen ist und der Kinderspielplatz sowie die Grünfläche auf der anderen Seite natürlich bleiben.“ Maria Theresia Eder, Stadträtin, ÖVP

Ortvorsteher Markus Fuchs will den Anrainern ihre Bedenken nehmen: „Der Kindergarten soll nur einen Stock hoch werden, da braucht sich keiner Sorgen machen. Die Infrastruktur muss ausgebaut werden, aber die Allee soll so bleiben, da werden keine Fahrzeuge durchfahren dürfen.“ Gewidmet ist die Fläche als Bauland für Bildungseinrichtungen, also Schule oder Kindergarten, jedoch stellt die Zufahrt noch eine Schwierigkeit dar. Da nicht nur Stellplätze, sondern auch der Platz zum Umkehren fehlt, wird an einem Verkehrskonzept gearbeitet. „Mir ist wichtig, zu betonen, dass nur der vordere Teil der Stegleiten betroffen ist und der Kinderspielplatz sowie die Grünfläche auf der anderen Seite natürlich bleiben. Es wird momentan nach einer Verkehrslösung gesucht,“ so Eder.

Wir haben unglaublich viele junge Familien und wir brauchen die Kindergärten.“ Markus Fuchs, Ortsvorsteher

Eine Machbarkeitsstudie diesbezüglich hat der Stadtrat der Stadtgemeinde Klosterneuburg in seiner Sitzung am 22. März beschlossen, die richtunggebend für die Umsetzung des Projekts ist. In der Studie werden Details zur Errichtung des Gebäudes sowie die Verkehrssituation rund um die Stegleiten erhoben. Geprüft werden dabei sowohl der ruhende Verkehr sowie die Auslastung der vorhandenen Stellplätze als auch die Errichtung von Kiss&Go-Zonen.

„Es ist noch alles in Planung, aber Kierling ist gewachsen. Es ist wie ein Paradies für Kinder. Wir haben unglaublich viele junge Familien und wir brauchen die Kindergärten,“ erklärt Ortvorsteher Fuchs.

