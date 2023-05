Stegleiten: Stadt plant Kindergarten, aber Protest formt sich

Schauplatz Stegleiten: Im teils strömenden Regen präsentiert Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager (ÖVP) spontan die Pläne für den am Areal geplanten Kindergarten. Wenige Meter weiter versammeln sich Protestierende. Auf jener Wiese, die sonst mit der grünen Idylle punktet, kommt es am Samstagvormittag zum Schlagabtausch.

Der Hintergrund: Schon ab Herbst sollen Kinder in der Stegleiten betreut werden. Dafür stellt die Stadt provisorisch Container auf, vorgesehen sind sechs Gruppen. Eine Machbarkeitsstudie für einen Neubau wird im März beauftragt.

Der Bedarf wird von den Projektgegnerinnen und -gegnern bezweifelt. „Wo sollen die Kinder herkommen?“, wundert sich Ulrike Werner, die gegen den Bau vorgehen will.

Und wie sieht das die Stadt? Die plant für die Zukunft: Neben den zehn NÖ-Kindergärten mit 44 Gruppen – derzeit für rund 800 Kinder zwischen zweieinhalb und sechs Jahren – sind weitere Angebote erforderlich, um Plätze für Kinder ab zwei Jahren zu schaffen: „Mit Bescheid durch das Amt der NÖ Landesregierung wurde festgestellt, dass in Klosterneuburg mindestens 16 weitere Gruppen benötigt werden“, rechnet die Gemeinde vor. Einen Grundsatzbeschluss für bauliche Erweiterungen, Neubauten und erhöhten Personalbedarf trifft die Gemeinde im März.

Politikerinnen und Politiker, allen voran Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager und die Stadträtinnen Maria Theresia Eder und Jacqueline Eschlböck, informierten – teils bei strömendem Regen –über den geplanten Kindergarten in der Stegleiten. Foto: Wagner

Die NÖ-Betreuungsoffensive senkt das Eintrittsalter für den Kindergarten und reduziert die Gruppengröße. Außerdem: Die drei Wochen Schließzeit im Sommer wird auf eine Woche reduziert, eine Gratis-Betreuung am Vormittag soll ab September für alle Kinder bis sechs Jahren gelten, auch in Kinderkrippen.

Die Umsetzung sieht neue Gruppen in Maria Gugging, der Langstögergasse und der Markgasse vor. Ebenso wie den neuen Standort in der Stegleiten – noch Klosterneuburg, jedoch direkt an der Grenze zu Kierling. Der ist aber umstritten. Hauptkritikpunkt: die Anfahrt.

Der Verkehr ist aktuell Gegenstand der Machbarkeitsstudie. Die Projektgegnerinnen und -gegner fürchten die Ergebnisse und mobilisieren schon jetzt: „Retten wir die Wunderlallee!“ Der Weg muss, so der Tenor, als Naturdenkmal erhalten bleiben.

Und das will auch die Gegenseite: „Die Wunderlallee ist nicht betroffen. Das letzte Stück muss man zu Fuß gehen“, versichert Familienstadträtin Maria Theresia Eder (ÖVP). Die Stadt weiß aber: Der Verkehr ist eine Herausforderung – sowohl mit der angrenzenden Hauptstraße, als auch mit der Sackgasse. Parkplätze, eine Fahrradstraße und eine vielleicht notwendige Verlegung der Busstation werden geprüft. Ein erster Ansatz schwebt der Stadträtin schon vor: ein betreuter Shuttle-Bus.

Von „Schnellzug“ und jahrzehntelanger Planung

Der Verkehrs-Herausforderung will sich Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager (ÖVP) stellen: „Ich kenne sehr viele Standorte von Infrastruktur in Klosterneuburg, von Kindergärten, die wesentlich schlechter angebunden sind. Ich bin zuversichtlich, dass das gelingt.“ Andere Optionen sieht der Stadtchef nicht: „Da gibts keine Alternativen. Die Alternativen heißen, wir haben wo anders die gleichen Probleme: den gefürchteten Verkehr, die gefürchtete Veränderung der Lebenssituation.“ Und: „Da sind wir auf einem Plan unterwegs, der Jahrzehnte alt ist. Das reicht zurück bis 1987.“

Die Idee sei also nicht neu, jetzt geht es an die Realisierung. Der nächste Schritt: das Verkehrsgutachten. Mit dem wird der Verkehrsausschuss betreut, der Vorsitzende Stadtrat Stefan Hehberger (PUK) gibt zu Bedenken: „Das Beispiel Weilguni hat uns gezeigt: Es war richtig und es hat mit den Protesten seine Zeit gedauert, bis die Leute verstanden haben, was geplant wird und warum.“ Der Kindergarten Stegleiten sei ein „Schnellzug“, Hehberger hofft auf Zwischenhalte: „Es müssen die Leute mitgenommen werden so wie auch der Gemeinderat mitgenommen werden muss für ein wichtiges und dringendes Bauprojekt. Ich ersuche, dass man jetzt nicht sagt, wir putzen alles ab und schieben das dann hinterher mit all den Problemen in den Verkehrsausschuss. Wir sind für diesen Kindergarten, aber ich hätte mir mehr Inhaltlichkeit und mehr zeitliche Information gewünscht.“

Es kommen keine Wohnungen oder Reihenhäuser. Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager (ÖVP)

Der Konter: Die Betreuungsoffensive gibt das Tempo vor – und für eine Öffnung im September sei eine rasche Umsetzung erforderlich, um Betreuungsplätze zu schaffen.

Der Kindergarten Reißgasse, 2010 eröffnet, ist keinen Kilometer entfernt. „Warum wird hier nicht erweitert?“, verstehen die Projektgegnerinnen und -gegner die Welt nicht. Die Antwort: Die Glasfront ermöglicht keinen Zubau, erklärt Eder.

Die Natur: „Das ist ein Naherholungsgebiet! Dieses grüne Paradies muss geschützt werden“, fordert Projektgegnerin Werner. Und stößt in ihren Reihen auf Zustimmung: „Wir sind noch immer Weltmeister im Versiegeln von Flächen“, kreidet auch Robert Wöhnhart an, „wir können unseren Kindern Versiegelung hinterlassen oder Natur.“

Stadträtin Eder erklärt: Der Flächenbedarf für den Kindergarten beträgt 2.590 Quadratmeter, bleibt eine Restfläche von 6.250 Quadratmeter. „Weil manche auf Facebook so polemisch geschrieben haben ,Rinder statt Kinder‘: Ich bin der Meinung, was kann es Schöneres geben, als dass unsere Kinder in einem ländlichen Bereich aufwachsen können?“ Gemeinsam mit Bürgermeister Schmuckenschlager entkräftet sie ein Gerücht, das ebenso auf Facebook kursiert: „Es kommen keine Wohnungen oder Reihenhäuser.“ Die Widmung, dezidiert auf Bauland-Schule/Kindergarten, lasse das gar nicht zu. Was schon möglich ist: ein Retentionsbecken in der Stegleiten – eines von fünf im Masterplan 2015 angedachten Hochwasserschutz-Projekten.

Der Widerstand wird weiter gehen, Projektgegnerin Werner, selbst Anwältin, gibt sich kämpferisch: „Jetzt werden wir Gas geben!“ Die Protestierenden mobilisieren und sammeln Unterschriften. Das Ziel: das Aus des Projekts und ein Baustopp. „Wir werden unsere Möglichkeiten prüfen“, meint Werner, die überlegt, einen Verein zu gründen, um als juristische Person rechtliche Schritte einzuleiten.

Protestierende mobilisieren: Die Projektgegnerinnen und -gegner wollen, wie sie betonen, das Kleinod Stegleiten schützen: „Niemand ist gegen den Kindergarten, aber nicht hier.“ Foto: Wagner

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.