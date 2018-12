Raika in Kierling überfallen.

Die Polizei in Klosterneuburg fahndet derzeit noch nach einem Mann, der heute Mittag in Kierling eine Bank überfallen hat. Er ist mit der Beute zu Fuß in Richtung Stadtzentrum geflüchtet. „Er ist recht groß und mit einem schwarzen Kapuzenpullover unterwegs“, sagt LPDNÖ-Sprecher Walter Schwarzenecker. Die Höhe der Beute ist bisher nicht bekannt.

