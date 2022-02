Kontaktverfolgung als Sisyphus-Arbeit für die Tullner BH

Die Ferien stehen an. Nach zwei herausfordernden Pandemiejahren ist die Sehnsucht nach Erholung groß. Doch der Blick auf die Fallzahlen zeigt: Die Lage ist alles andere als entspannt.

Auch in der Bezirkshauptmannschaft. „Wir stoßen aufgrund der extrem hohen Zahlen an unsere Grenzen“, verrät Bezirkshauptmann Andreas Riemer. Die große Herausforderung für sein Team: das Contact Tracing.

Während andere Länder – Oberösterreich, Steiermark, Tirol und Salzburg – die Nachverfolgung bereits einschränken mussten, läuft die Verständigung der Kontaktpersonen in Tulln auf Hochtouren weiter. Bei rund 2.000 Covid19-Positiven im Bezirk – am Freitag, 28. Jänner, zählte die BH 1.995 – ist das eine wahre Sisyphus-Arbeit für die Beamten. Riemer: „Wir ersuchen um Verständnis für zeitliche Verzögerungen.“

Tipps für den Urlaub, Quarantäne & Heimreise

Mit dem Anstieg an Infektionen wächst die Nervosität. Gleichzeitig will man Ferien und Urlaub genießen. Der Sanitätsstab des Landes NÖ hat Tipps, wie das gelingen kann: „Grundsätzlich gelten am Urlaubsort die selben Vorsichtsmaßnahmen wie zu Hause: Abstand halten, häufiges Händewaschen, Masken tragen in Innenräumen“, rät ein Sprecher auf Anfrage, „zusätzlich sind dann noch die speziellen Vorschriften am Urlaubsort zu beachten.“

Und was, wenn der Test trotz aller Vorsicht anschlägt? „Wenn man am Urlaubsort positiv getestet wird, muss man im Urlaubsquartier in Quarantäne“, erklärt der Sprecher. Ist das nicht möglich, kann man auf eigene Kosten mit einem Infektionstransport nach Hause gebracht werden.

Für die Heimreise mit dem eigenen Auto braucht es das Ok des Amts: „Bei kürzeren Strecken und keinen schweren Krankheitsanzeichen kann man mit Bewilligung der Gesundheitsbehörde auch mit dem eigenen Fahrzeug nach Hause fahren. Dabei ist aber jeglicher Kontakt außerhalb des Fahrzeuges zu vermeiden“, wird seitens des Landesstabs betont.

