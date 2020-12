Karl Josef Weiss wird ab 21. Dezember 2020 als Stellvertreter des Bezirkshauptmannes Andreas Riemer in Tulln tätig sein. Er tritt damit die Nachfolge von Josef Wanek an.

Weiss ist im Mai 2007 in den NÖ Landesdienst eingetreten und wurde an der Bezirkshauptmannschaft (BH) Mistelbach ausgebildet. Davor war er Ortsvorsteher der Katastralgemeinde Weidling. Im November 2007 wechselte er zur BH Korneuburg, wo er in weiterer Folge die Leitung der Bereiche „Allgemeine Verwaltung“ sowie „Sicherheit und Ordnung“ übernahm. Am 9. Jänner 2017 wurde er mit der Stellvertretung des Bezirkshauptmannes in Hollabrunn betraut, die er bis dato ausübte.