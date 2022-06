Neuer Major setzt neuen Schwerpunkt im Bezirk Tulln

Werbung

Schon seit einigen Monaten verstärkt Philipp Harold als Stellvertreter von Bezirkspolizeikommandantin Sonja Fiegl das Team der Polizei. Jetzt fand sich auch ein Termin für eine persönliche Vorstellung.

Passend zum neuen Dienstort in der Blumen- und Gartenhauptstadt Niederösterreichs hatte Harold ursprünglich eigentlich Gärtner gelernt: „Aber, was soll ich sagen, schon mein Vater war Polizist und so ereilte auch mich der Ruf.“

Vier Jahre beim Staatsschutz aktiv

2004 trat der heute 39-Jährige in den Polizeidienst ein. Nach der Polizeischule war er ein Jahr lang in Wien im Einsatz, Schwerpunkte: Drogen und illegale Prostitution. Sportbegeistert und gut im Training landete Harold bei der WEGA, absolvierte den Dienstführenden-Kurs und ein Jahr im Kosovo.

2018 musterte er als Offizier aus und heuerte beim Staatsschutz an, wo er vier Jahre lang als leitender Beamter aktiv war und viel Erfahrung sammelte, u.a. drei Monate lang in den USA bei einem FBI-Kurs in Quantico. Eine dienstliche Neuorganisation und private Gründe führten Harold nun in den Bezirk Tulln.

„Unser aktueller Schwerpunkt ist dem Thema Verkehr gewidmet“, sagt Harold. Die Ursache ist leicht erklärt: Die drei schlimmsten Unfälle der jüngeren Vergangenheit waren allesamt auf eine Kombination aus Vorrangverletzung, überhöhter Geschwindigkeit und Alkohol am Steuer zurückzuführen. Der starke Anstieg bei Suchtgiftvergehen (siehe Infobox) ergebe sich übrigens aus einer Kombination aus Schulungsmaßnahmen und neuer Ausrüstung (Schnelltests), erklärt Harold.

Die verstärkten Kontrollen der nächsten Zeit richten sich daher genau auf diese Bereiche, aber auch Ablenkungen am Steuer allgemein (neben Alkohol und Drogen auch Handynutzung) sowie das Thema Schutzwege (Anhaltebereitschaft und Geschwindigkeit beim Annähern). In Sachen Prävention werden Kampagnen wie Kinderpolizei, Verkehrserziehung (aktuell laufen die Fahrradprüfungen) und Cyberkids wieder aufgenommen.

