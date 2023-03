Backen für die Erdbebenopfer

Der Sturm aufs Buffet: In diesem Fall eine Win-Win-Situation. Den Schülerinnen und Schülern hat’s geschmeckt und es kam Geld für Ärzte ohne Grenzen zusammen. Foto: privat

Wenn man jung ist, fühlt man sich oft machtlos in einer Welt voll Chaos. Aber wir, die SchülerInnen der 5B vom BG/BRG Klosterneuburg, wollten beweisen, dass wir nicht machtlos sind. Deshalb haben wir einen „Bake Sale“ auf die Beine gestellt, dessen Erlös an „Ärzte ohne Grenzen“ zugunsten der Erdbebenopfer in Syrien und der Türkei geht. Viele andere LehrerInnen und SchülerInnen haben uns durch fleißiges Mitbacken und Kaufen unterstützt und so haben wir über 1.400 Euro an Spenden gesammelt. Wir sind stolz auf diese Weise, unseren Beitrag geleistet zu haben!

Gastautorin Sophie Bachmann, im Namen der 5B

