Klosterneuburg: Rauf aufs Radl, ab in die Schule

Das Gymnasium Klosterneuburg und die Stadt Klosterneuburg sind heuer aktiv an der der Europäischen Mobilitätswoche beteiligt.

Am Freitag, 22. September, findet der Auftakt der mittlerweile zweiten „Bikeline“-Saison statt und das Gymnasium startet die Initiative „Mein Schulweg aktiv!“. Eltern und Schüler sind dabei eingeladen den Schulweg ohne Privatauto zu bewältigen. Dazu wird an diesem Tag die Buchberggasse im Bereich des Gymnasiums von 7.30 bis 14 Uhr für den Autoverkehr gesperrt sein.

Der autofreie Tag wird am 22. September zeitgleich in vielen Städten und Gemeinden Österreichs und der ganzen Welt gefeiert. Die Stadt will daher dazu anregen, an diesem Tag nach Alternativen

zum Pkw für ihre Mobilitätswünsche zu suchen.

Warum nicht mal mit dem Rad fahren? Als Anreiz zur Nutzung von Bussen und Schnellbahnen gilt übrigens im Bereich des VOR ein Einzelfahrschein auf der gewählten Strecke für den ganzen Tag. Das Konzept des autofreien Tages stammt aus den 1970er-Jahren und war eine Reaktion auf die Ölkrise. Heute stehen Fragen des Klimawandels und der dazu notwendigen Verkehrswende im Vordergrund.

Klosterneuburg hat sich das Ziel gesetzt, den Anteil des Autoverkehrs bis 2030 auf unter 45 Prozent zu reduzieren - durch aktive Verlagerung auf Fuß-, Rad- und öffentlichen Verkehr.

Quelle: Gym, Stadt, KEM