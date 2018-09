Der Juni-Regen zieht Folgen für das BG/BRG Klosterneuburg nach sich: Nachdem der Zubau unter Wasser stand, wurden mehrere Klassen für die letzten Unterrichtstage des alten Schuljahrs ausquartiert. Nach neun Ferienwochen sind die Räumlichkeiten immer noch nicht benutzbar – acht Klassen starten das Semester in Containern.

Betroffen sind der Trakt für die 4. Klassen, die Bibliothek und die Klasse darunter – also die Teile des Gebäudes, um die 2011 aufgestockt wurde. Die Renovierung der Mängel könnte noch auf sich warten lassen. Die interimistische Direktorin Hemma Poledna schildert die Problematik: „An der Behebung des Wasserschadens kann nicht gearbeitet werden, bevor die rechtliche Situation nicht geklärt ist.“ Und das liegt in den Händen der Bundesimmobiliengesellschaft BIG, die im Besitz der Liegenschaft ist.

„Schöne, helle ,Klassenräume‘“

Wann genau die Arbeiten starten können, steht in den Sternen. Mit einer Rückübersiedelung im Schuljahr 2018/19 rechnet Poledna nicht. Aber: „Für die Schüler ergibt sich kein Nachteil, es sind schöne, helle ,Klassenräume‘ geworden. Einem unkomplizierten Schulstart können wir in Ruhe entgegenblicken“, so die Direktorin.

Die provisorischen Klassen stellen das BG/BRG Klosterneuburg aber vor eine andere Herausforderung: Da die Container auf dem Lehrerparkplatz errichtet werden mussten, mangelt es an Stellflächen für das Personal. Poledna: „Durch die fehlenden Parkplätze für die Lehrkräfte wird die Situation um das Gymnasium angespannter sein. Ich bitte die Anrainer um Verständnis.“