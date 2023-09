„Reuse, Reduce, Recycle“: Bücherabend im Stift Klosterneuburg

Die Stiftsbibliothek öffnet im September ihre Tore für zwei spannende Bücherabende: Jeweils zum Thema des Abends werden farbenreiche Handschriften, Erstausgaben oder Kuriositäten aus den Bücherkästen geholt und die Geschichten, die sie verbinden in lockerer, unkonventioneller Weise erzählt. Danach ist Zeit, wofür im Museum sonst nie Gelegenheit ist: blättern, berühren, entdecken, fragen, diskutieren.

Nachdem Anfang September das Musikarchiv des Stifts mitsamt seinem umfangreichen musikalischen Erbe im Fokus stand, sind es am Mittwoch, 27. September, vor allem Bücher aus dem Mittelalter und der Frühen Neuzeit und deren Umschläge.

Für die Menschen des 15. und 16. Jahrhunderts war die Wiederverwendung von Dingen eine zweite Natur. Mit dem Aufkommen des Buchdrucks wurden mittelalterliche Handschriften oft geschreddert und das widerstandsfähige Pergament für Einbände neuer Bücher verwendet.

Unter dem Titel „Reuse, Reduce, Recycle“ können Teilnehmerinnen und Teilnehmer an diesem Abend gemeinsam mit Laura Maniakova die vergessenen Geschichten, die in Bucheinbänden in der Klosterneuburger Stiftsbibliothek verborgen sind, entdecken.

Termin: Mittwoch, 27. September 2023, 19 Uhr

Ort: Stiftsbibliothek, Treffpunkt: Portier

Beschränkte Teilnehmerzahl, daher bitte um Anmeldung

T: 02243/411-200 oder E-Mail: bibliothek@stift-klosterneuburg.at