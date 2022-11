Ein Jahr Tempo 30 in Klosterneuburg

Im Oktober 2021 ist die Stadt auf die Tempobremse gestiegen. Das Resümee nach einem Jahr Tempo 30: „Ich kann eine durchwegs positive Bilanz ziehen“, freut sich Verkehrsstadtrat Johannes Kehrer (PUK), der abermals die breite politische Umsetzung betont: „Da muss ich das Umdenken der ÖVP gegenüber damals positiv herausheben.“

„Das Tempo ist deutlich gesunken, auch wenn die Geschwindigkeit oft noch leicht über 30 liegt. Da braucht es an Hotspots dann die Exekutive“, sagt Johannes Kehrer, Verkehrsstadtrat (PUK). Foto: PUK

So unaufgeregt wie der politische Beschluss sei dann auch die Einführung gewesen, so Kehrer.

Der Stadtrat unterstreicht die Vorteile der Maßnahme: „Der 30er ist für die Verkehrssicherheit und für die Emissionen, Schall für Anrainerinnen und Anrainer und CO2 Ausstoß im Sinne des Klimaschutzes eine extrem wirkungsvolle Maßnahme. Diese nicht umzusetzen wäre eigentlich geradezu fahrlässig!“

Neue Piktogramme und Anpassungen

Die Akzeptanz und das Verständnis seien enorm gewesen. Kehrer: „Aus der Bevölkerung habe ich fast ausschließlich positive Rückmeldungen bekommen.“ Anregungen und Kritik kam nicht an der Maßnahme an sich, sondern an Details der Umsetzung „und dieses konstruktive Feedback war wichtig für uns, um punktuell nachzubessern“, meint der PUK-Politiker.

So ergänze die Stadt laufend 30 km/h-Piktogramme als Erinnerungen und neue Straßen werden entsprechend gestaltet. Heißt: „Möglichst breite Gehsteige und in den Kreuzungsbereichen konsequent Fahrbahnanhebungen – das erhöht die Sicherheit und reduziert die Geschwindigkeit“, so der Stadtrat.

Das merke man bei Erhebungen: „Die Geschwindigkeit ist deutlich gesunken, auch wenn sie oft noch leicht über 30 liegt. Da braucht es an den Hotspots dann die Exekutive – die bei der gesamten Maßnahme auch sehr geholfen hat“, dankt Kehrer.

Tempo 30 betrifft den Kraftverkehr. Profitieren können aber auch andere: „Die einheitliche 30er Zone im gesamten Stadtgebiet sensibilisiert dahingehend, dass alle Verkehrsteilnehmer, ob Fußgänger, Radfahrer oder Individualverkehr, gleichwertig sind und sich auf Augenhöhe begegnen“, erklärt Maria Theresia Eder, Stadträtin und Mitglied im Verkehrsausschuss, weiter.

Die ÖVP-Politikerin sieht einen großen Vorteil in der Tempobremse: Die Lebensqualität von allen im Straßenraum werde erhöht und mit ihr die Wohnqualität und Sicherheit.

„Es gab es eine Durchmischung, sodass in einzelnen Vierteln unklar war, ob 30 oder 50 gegolten hat. Heute haben wir klare Strukturen“, sagt Stadträtin Maria Theresia Eder (ÖVP) Foto: Hornstein

Eder: „Besonders freut es mich, dass in der Albrechtstraße vor der Volksschule und der Sonderschule und in der Weidlinger Enge vor der Volksschule Weidling mit der Einführung einer 30er Zone eine wichtige Maßnahme zur Verbesserung der Schulwegsicherheit für unsere Kinder zusätzlich umgesetzt werden konnte.“

Was noch Optimierung Bedarf? „Die Kennzeichnung an den Ortseinfahrten könnte vor allem für Ortsfremde eindeutiger erfolgen“, sagt Eder. Die 30er Tafeln auf den Hauptstraßen, die nur klein auf die Ausnahmen hinweisen, sorgen immer wieder für Verwirrung – und so zu Unmut bei Pendlerinnen und Pendlern.

„Die Kritik kann ich nachvollziehen“, gibt Verkehrsstadtrat Kehrer zu und schildert: „Da wurden viele Wege geprüft, rechtlich hat sich diese herauskristallisiert. Aber auch dieses Thema hat sich mittlerweile eingependelt, der größte Verkehr ist ja durch Ortskundige.“ Ein Sicherheitsproblem stelle die Kennzeichnung nicht dar. Kehrer: „30 statt 50 fahren mag ein Ärgernis für Nachkommende sein aber ist definitiv nicht unsicher, 30 zu fahren wo man bisher 50 gefahren ist erhöht die Sicherheit jedoch dramatisch.“

