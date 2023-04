Umweltbericht Klosterneuburg: Der Weg zur Energiewende

„Das Umwelt- und Klimathema ist eine Querschnittsmaterie, die in sehr viele Teilbereiche der Stadtverwaltung reicht“, leitet Stadtrat und Umweltgemeinderat Leopold Spitzbart (VP) seinen „Umweltbericht 2022“ ein, den er bei der letzten Gemeinderatssitzung vorstellte. Auf über 30 Seiten fasste er alle Themen, die in seinen Aufgabenbereich gehören, der letzten zwölf Monate zusammen. Eines der zentralen Themen war dabei auch in der Babenbergerstadt und den Katastralgemeinden die Energiekrise und was man dagegen tun kann.

„In Klosterneuburg wird derzeit zu knapp 75 Prozent mit fossilen Energien geheizt. Dabei fließen jährlich über 15 Millionen Euro für unsere Heizenergie alleine aus Klosterneuburg ins Ausland. Eine Energiewende ist daher nicht nur aus Gründen des Klimaschutzes, sondern auch aus Gründen der Versorgungssicherheit zwingend notwendig“, spricht Spitzbart nicht nur ein wichtiges Thema für die Stadtgemeinde, sondern auch für alle Klosterneuburgerinnen und Klosterneuburger an.

„Energie.Vorbild.Gemeinde“ Klosterneuburg

Bis 2040 soll Österreich klimaneutral werden. Bereits bis zum Jahr 2030 soll die Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen um den Faktor 1,5 gesteigert werden. Um in Klosterneuburg möglichst gut auf diese Vorgaben vorbereitet zu sein, wurde bereits 2011 ein Energiekonzept für die Stadtgemeinde erstellt. Im Zuge des „e5“-Prozesses und aufgrund der aktuellen Energiesituation in Europa wird nun eine zeitgemäße Klima- und Energiestrategie erarbeitet.

Ein wichtiger Faktor dabei ist die Energiebuchhaltung über jedes öffentliche Gebäude, das im Eigentum oder Besitz der Gemeinde steht. In dieser Buchhaltung werden elektronisch die Energieverbräuche – Strom, Gas und Wasser – erfasst. Dafür wurde die Babenbergerstadt 2022 erneut als „Energie.Vorbild.Gemeinde“ ausgezeichnet.

Um Strom zu sparen – einen großen Teil der Rechnung der Stadtgemeinde macht dabei die Straßenbeleuchtung aus – wird die öffentliche Beleuchtung sukzessive auf LED-Beleuchtung umgestellt. Im letzten Jahr wurden weitere 240 Lichtpunkte umgerüstet. Somit sind insgesamt 2.090 der 5.580 Lichtpunkte umgebaut. Das entspricht knapp 38 Prozent. Für heuer sind weitere 386 Umrüstungen geplant. Da dafür teilweise auch Schaltkästen erneuert oder zusätzlich errichtet werden müssen, fallen alleine dafür 2023 Kosten von etwa 100.000 Euro an.

Und auch in Gebäuden – wie etwa dem Happyland – wird laufend auf die energiesparenden Lampen umgestellt. Außerdem wurde hier in den allgemeinen Bereichen die Temperatur gesenkt. Für dieses Jahr sind auch noch die Adaptierung der Lüftung und Maßnahmen zur Wärmenachnutzung geplant. Bis Mitte des Jahres soll auch noch ein konkreter Umsetzungsplan inklusive Budget für eine Photovoltaikanlage vorliegen.

Außerdem ist eine Erweiterung der PV-Anlage am Kindergarten Kritzendorf, auf dem neuen Hallendach am Haschhof und auf der Freifläche am Hochbehälter Buchberg von der Stadtgemeinde budgetiert. Letztes Jahr kam es allerdings bei der Umsetzung neuer PV-Anlagen zu Lieferproblemen.

Mit Lieferschwierigkeiten musste auch die EVN bei der Erweiterung des immer beliebter werdenden Nähwärmenetz kämpfen.

„Gehzeit.Karte“ für die Babenbergerstadt

Neben Energie ist auch Mobilität ein zentrales Thema im Umweltbericht. Für den öffentlichen Verkehr kamen vergangenes Jahr Kosten in Höhe von über 1,4 Millionen Euro auf die Stadtgemeinde zu. Weiters wurden über 400.000 Euro in die Fußgänger- und etwa 8.000 Euro in die Radinfrastruktur investiert.

Mit dem Projekt „Klosterneuburg steigt aufs Rad“ holte die Babenbergerstadt im letzten Jahr den Radland Preis in Niederösterreich Mitte. Das Projekt umfasste regelmäßige Berichte im Amtsblatt über Alltagsradeln, ein Radfest sowie einen Kreativ-Wettbewerb an den Volks- und Mittelschulen. Als Regionssieger erhält Klosterneuburg eine „Gehzeit.Karte“, in der Distanzen in der Stadt nicht in Metern, sondern in Minuten eingezeichnet sind. Damit sollen die Klosterneuburgerinnen und Klosterneuburger animiert werden, das Auto in der Stadt stehen zu lassen und mit dem Rad oder zu Fuß so manche Strecke zu bewältigen.

„Zukunftsraum Wienerwald“

Neben dem „e5“-Programm ist Klosterneuburg nun auch Teil einer Klima- und Modellregion (KEM). Gemeinsam mit Mauerbach, Purkersdorf und Pressbaum bereitet sich Klosterneuburg nun im „Zukunftsraum Wienerwald“ auf die vielseitigen Anforderungen in den Bereichen Klima- und Energiewende der kommenden Jahre vor.

