Klosterneuburg: „Tourismus fängt im eigenen Ort an“

Werbung

Der Tourismus ist wohl einer der Wirtschaftszweige, der am meisten unter Corona gelitten hat. Nach einem sehr schlechten Reise-Jahr 2020 konnte der Klosterneuburger Tourismus im letzten Jahr ein kräftiges Plus an Übernachtungen einfahren.

Mit 66.300 Nächtigungen von Jänner bis Dezember 2021 konnten in Klosterneuburg 15.500 mehr Nächtigungen als im Jahr zuvor gezählt werden. Das Plus von 31 Prozent liegt weit über den Trend im Osten Österreichs, dennoch fehlt noch einiges an die Rekordjahre vor Corona in der Babenbergerstadt.

Diesen positiven Trend möchten die Stadtgemeinde und der Verein für Tourismus und Stadtmarketing auch 2022 fortsetzen. „Die Stimmung ist zwar bei allen gedrückt, aber jeder ist froh, dass sich überhaupt etwas tut“, beschreibt Michael Reichenauer-Kofler, Obmann des Vereins, die derzeitige Stimmung unter den Klosterneuburger Tourismusbetrieben. Dennoch sei man optimistisch für die Sommersaison.

Klosterneuburger Genussradtour

Ein Tourismusmagnet, der in den nächsten Jahren noch mehr Gäste in die Babenbergerstadt ziehen soll, ist Radfahren. Gemeinsam mit lokalen Vertretern aus Hotellerie, Gastronomie, Winzern, Ausflugszielen sowie den Destinationen Wienerwald und Donau wurde die „Klosterneuburger Genussradtour“ entwickelt.

Die etwa 30 Kilometer lange Tour auf bestehenden Radwegen und Mountainbike-Strecken sowie Nebenstraßen bietet eine Runde mit allen Facetten Klosterneuburgs, die nicht nur für Gäste, sondern auch für Klosterneuburger konzipiert wurde. Für alle, die sich bei dieser Tour vielleicht nicht nur auf ihre eigene Muskelkraft verlassen wollen, gibt es ab Mitte April die Möglichkeit sich beim Happyland ein E-Bike auszuborgen.

Klosterneuburg soll aber nicht nur Startpunkt von Touren werden, sondern vermehrt auch Endpunkt des Donauradwegs von Passau aus. Damit die Radler dann noch ein paar Tage in der Babenbergerstadt anhängen, hat das Stadtmarketing nun die Preise für den „Radbus“ an Nächtigungen in Klosterneuburg gekoppelt.

Und auch für Klosterneuburger gilt der günstigste Tarif. Denn: „Tourismus fängt im eigenen Ort an“, ist sich Wirtschaftsstadtrat Christoph Kaufmann sicher.

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.