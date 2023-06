Weidlinger unternahmen Ausflug ins Rosenmeer und Reise durch die Zeit

Zuerst ging es in das Badener Rosarium mit seinen unzähligen blühenden Rosen eingebettet in den gepflegten Doblhoffpark. Ein Spaziergang in einer Duftwolke bei traumhaft schönem Wetter sorgte für einen guten Start in den Tag bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Ausfluges.

Um bei den Mitgliedern nach dem geselligen Vormittag auch den Bildungsteil nicht zu vergessen fand im Anschluss daran in Berndorf der Besuch der "Stilschule" statt. Eine Führung durch die sehenswerten Klassenzimmer der „Kruppschule“ die sowohl als Museum als auch noch immer schulischen Zwecken dient, vermittelte die Bedeutung der Erziehung der Kinder vor ca. 100 Jahren. Eine großzügige Haltung des Arthur Krupp, der die Ausstattung der Klassen in verschiedenen historischen Baustilen finanzierte. Ein Heurigenbesuch in Sooß bildete den Abschluss des interessanten Ausfluges.