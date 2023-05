Naturprogramm für alle: Tage der Artenvielfalt in Klosterneuburg

Am 2. und 3. Juni 2023 stehen die Zeichen in Klosterneuburg auf Artenvielfalt, Natur und ForscherInnengeist! Zum 16. Mal lädt das Biosphärenpark Wienerwald Management zum „Tag der Artenvielfalt“ und begibt sich mit rund 80 ExpertInnen und der Bevölkerung auf eine spannende Entdeckungsreise in die heimische Natur. Neben Nachtwanderungen und Naturführungen zu heimischen Tier- und Pflanzenarten warten auf die BesucherInnen viele Infostände mit Tipps für den eigenen Garten, das Mikrotheater des Naturhistorischen Museums und ein umfangreiches Rahmenprogramm für Groß und Klein.

„Mit ihrer reichen Pflanzenwelt und vielfältigen Kulturlandschaften ist die Biosphärenpark Wienerwald-Region Lebensraum für viele Tierarten und zugleich auch Erholungsraum für viele Menschen. Jedes Jahr versteht es der Tag der Artenvielfalt aufs Neue, die Bevölkerung für die Natur vor der eigenen Haustüre zu begeistern!“, bringt LH-Stv. Stephan Pernkopf einen wichtigen Beweggrund für die Veranstaltung auf den Punkt.

Rund 80 Expertinnen und Experten (aus den unterschiedlichsten Fachgebieten wie Vögel, Insekten, Reptilien, Pilze, Flechten u.v.m.) haben sich heuer bereits für den Tag der Artenvielfalt angekündigt, um in 24 Stunden möglichst viele Pflanzen-, Tier- und Pilzarten in Klosterneuburg zu finden. Die gesammelten Daten werden für Forschung und Naturschutzarbeit im Biosphärenpark Wienerwald weiterverwendet.

„Am 2. und 3. Juni wird Klosterneuburg zum Hotspot der Artenvielfalt! Auch heuer konnten wir wieder viele ExpertInnen gewinnen, die sich ehrenamtlich für die Erforschung der Natur engagieren! Außerdem haben wir für die Bevölkerung ein umfangreiches Rahmenprogramm, u.a. mit kostenlosen Nacht- und Naturführungen, organisiert. Wir freuen uns auf viele Besucherinnen und Besucher“, berichtet Biosphärenpark-Direktor Andreas Weiß.

Rund um den Tag der Artenvielfalt bietet das Biosphärenpark Wienerwald Management – gemeinsam mit der Stadtgemeinde Klosterneuburg und Partnerorganisationen - ein umfangreiches Rahmenprogramm:

2. Juni 2023, 20 Uhr – Nachtführungen mit ExpertInnen in Klosterneuburg

Wer schon immer wissen wollte, was ein Leuchtturm auf einer Wiese zu suchen hat oder wie eine Fledermaus klingt, kann sich zu später Stunde gemeinsam mit BiologInnen auf Spurensuche begeben und nachtaktive Lebewesen, wie Fledermäuse oder Nachtfalter, beobachten und den ExpertInnen bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen. Die Nachtführungen sind für Erwachsene wie auch für Kinder ab ca. 9 Jahren geeignet, die Teilnahme ist gratis.

3. Juni 2023, 13 – 18 Uhr – Fest „Tag der Artenvielfalt“ beim HBLA-Versuchsgut Agneshof

Beim Fest der Artenvielfalt kann man sich Spannendes über gefundene Tier-, Pflanzen- und Pilzarten erzählen lassen. Dazu gibt es Exkursionen für Groß und Klein in die Natur und ein buntes Familienprogramm mit Bastelstation, Rätselrallye und Spielen. Partnerorganisationen geben praktische Tipps, die Artenvielfalt auf dem eigenen Balkon oder im Garten zu erhalten bzw. zu fördern und außerdem kann man Blühstauden und Wildblumen-Jungpflanzen erstehen. Das Mikrotheater des Naturhistorischen Museums Wien macht winzige Tiere groß auf Leinwand erlebbar. Nachhaltige, kulinarische Köstlichkeiten aus dem Biosphärenpark Wienerwald runden das Programm ab.

Treffpunkte und weitere Infos und finden Sie auf: www.bpww.at

Größte Feldforschungsaktion Mitteleuropas

Der Tag der Artenvielfalt, 1999 durch das Magazin GEO ins Leben gerufen, will Menschen für die Naturvielfalt in ihrer nächsten Umgebung sensibilisieren. Diese großangelegte Feldforschungsaktion wird seit 2008 vom Biosphärenpark Wienerwald Management veranstaltet und findet abwechselnd in Niederösterreich und Wien statt. Mitmachen können dabei nicht nur Expertinnen und Experten, sondern alle Erwachsenen und Kinder, die sich im Rahmen der Führungen mit Becherlupen auf Artensuche begeben wollen. Die gesammelten Daten werden für Forschung und Naturschutz weiterverwendet.

Die Stadtgemeinde Klosterneuburg ist ein Hotspot der Arten- und Lebensraumvielfalt am Nordrand des Biosphärenpark Wienerwald und reicht von der Aulandschaft an der Donau, den Abhängen zum Tullnerfeld bei Höflein, den Weingärten von Kritzendorf über die Hügellandschaft zwischen den Bachläufen von Weidling- und Kierlingbach bis zu den höheren Wienerwaldteilen am Exelberg.

