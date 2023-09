Wenn das Licht ausgeht - Vorbereitung in Kritzendorf

„Stellen Sie sich vor, Sie wachen in der Früh auf? Was tun Sie als erstes und brauchen Sie dazu Strom?“ Es ist eine einfache Frage, aber nur die Wenigsten von uns sind für auch wirklich auf einen Blackout richtig vorbereitet.

Grundsätzlich ist der Zivilschutz auf drei Säulen aufgebaut: Gemeinden, Einsatzorganistionen und die Zivilbevölkerung. Seit 2013 werden in Niederösterreich für solche Notfälle die vorhandenen Strukturen in den einzelnen Gemeindenerhoben und damit Pläne gestaltet. So gibt es zum Beispiel bereits seit einiger Zeit konkrete Notfällepläne für die kritische Infrastruktur, wie etwa Krankenhäuse und Alten- und Pflegeheime.

Aber was genau ist eigentlich ein Blackout? Ein Stromausfall, der länger als zwölf Stunden dauert und großflächig ist, wird vom Land - in Absprache mit EVN, Wasserversorgung und A1 - ausgerufen und über die wichtigsten Medien verbreitet. Und dieser Ausfall kann dann auch über mehrere Tage anhalten und genau auf diesen Fall sollte jeder einzelne vorbereitet sein.

Neben ausreichenden Lebensmitteln, Wasser und Medikamente für die ersten Tage sollte in der Familie auch ein Notfallsplan erarbeitet werden, wie die einzelnen Mitglieder wieder nach Hause kommen. Im vergangen Jahr wurde für Schülerinnen und Schüler in den Schulen abgefragt, ob sie zum Beispiel von den Eltern in so einem Fall abgeholt werden. Aber gerade auch Pendlerinnen und Pendler sollten sich einen Plan für den Heimweg überlegen. Denn wenn der Strom ausgeht, werden auch Busse und Bahn ihren Betrieb einstellen. Wer immer zur gleichen Zeit zum Beispiel nach Wien fährt, kann ungefähr abschätzen, an welchem Bahnhof man dann strandet und sich so einen Abholplan ausmachen.

Als erste Anlaufstelle für die Kritzendorferinnen und Kritzendorfer dient im Fall eines Blackouts das Feuerwehrhaus an der Hauptstraße, das zu einem sogenannten „Lichtpunkt“ wird. Hier kann man Hilfe suchen, da die Feuerwehr mittels Funk zum einen mit den anderen Einsatzorganisationen als auch mit der Gemeinde in Kontakt steht.

Die Gemeinde würde sich im Notfall zunächst auf die Aufrechterhaltung unter anderem von Wasserversorgung und Kanal konzentrieren. Da die Wasserversorgung in den meisten Teilen Klosterneuburgs durch Hochbecken geleistet wird, ist diese zunächst nicht in Gefahr - außer natürlich man muss im eigenen Haushalt eine Pumpe zwischenschalten. Denn diese funktioniert natürlich ohne Strom auch nicht. Und auch beim Kanal ist es ähnlich. So lange alles sozusagen abwärts geht, wird es weiter fließen. An neuralgischen Punkten würde dann die Gemeinde Pumpen mit Stromaggregaten aufstellen.

Das Wichtigste wird dennoch die Vorbereitung von jedem einzelnen sein. Überlegen Sie, wofür Sie an einem ganz normalen Tag alles Strom brauchen und ob Sie da auch die Möglichkeit hätten, diese Sachen auch ohne Saft aus der Steckdose hinzubekommen?