Ein taktvoller Auftakt in Klosterneuburg

Werbung

Grillwürstchen, Gulaschsuppe, Aufstrichbroten, Kuchen, Fassbier, erlesene Stiftsweine. Und natürlich: jede Menge musikalische Genüsse. Beim 19. Blasmusikheurigen spielte die Stadtkapelle groß auf.

Die Stadtkapelle eröffnete das Fest am Freitag mit einem einstündigen Konzert. Danach trat die Gruppe „Blechbeat7“ aus Südtirol auf. Das junge Blechbäserensemble mit Schlagzeug, bestehend aus sechs Herren und einer Dame, konnte durch die Kontakte von Luca Pelanda in seine italienische Heimat für ihren ersten Auftritt in Österreich gewonnen werden. Die Premiere war ein voller Erfolg: Die schwungvolle Spielweise der bekannten böhmischen Polka und Märsche, ebenso wie der zweite Block mit einem modernen Repertoire im Bigband-Sound, begeisterten das Publikum.

Um 22 Uhr trieben der immer wieder beginnende Regen und die Nachtruhe die Feiernden nach drinnen, wo die Böhmische Partie der Stadtkapelle Klosterneuburg noch bis in die Morgenstunden für beste Stimmung sorgte.

Nichtsdestotrotz war am Samstag ab 10 Uhr schon wieder der ganze Verein auf den Beinen, um den Erfolg auch am zweiten Tag fortzusetzen. Das Wetter hielt aus und so konnte der Großteil des abwechslungsreichen Musikprogramms draußen stattfinden. Der Reihe nach unterhielten die Böhmische Partie der Stadtkapelle Klosterneuburg, das Klarinettenorchester der Musikschule Klosterneuburg, der Musikverein Gnadendorf und die Stadtkapelle Klosterneuburg unter der Leitung von Luca Pelanda die Gäste. Nach der Abendmesse im Stift, gestaltet durch Blasmusikkurat Pius Reinhard Feiler und Musiker der Stadtkapelle, heizte wieder „Blechbeat7“ die Stimmung am Stiftsplatz an, bevor der 19. Blasmusikheurige mit der Böhmischen Partie der Stadtkapelle im Binderstadl seinen Ausklang fand.

Obfrau Susanne Urteil zieht Resümee: „Es freut mich wahnsinnig, dass wir nach so langer Zeit wieder einen Blasmusikheurigen veranstalten konnten. Treibende Kraft und Motivation dahinter war unsere Jugend: Trotz der Coronakrise konnten wir zahlreiche neue Mitglieder gewinnen und einige ,alte Hasen‘ wachsen nun über sich hinaus und übernehmen auch organisatorische Verantwortung. Wir wollen unser Können zeigen – nicht nur musikalisch, sondern auch sozial: Nur durch den besonderen Zusammenhalt in unserem Verein, sowie die Unterstützung durch Familie und Freunde sind Kraftakte wie dieses Fest zu stemmen.“

Beflügelt durch das erfolgreiche Wochenende startet die Stadtkapelle mit Anfang September in die Herbstsaison. Neben kleineren Auftritten auf Feierlichkeiten in und um Klosterneuburg wird sich das Orchester auf die Konzertmusikbewertung des Niederösterreichischen Blasmusikverbands im November vorbereiten.

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.