Klosterneuburg: VP und NEOS begehen Europatag

Der 9.5 ist der Jahrestag der Schumann-Erklärung und erinnert an die Ursprünge der Europäischen Union. Zu diesem Anlass fand nicht nur im Nationalrat eine große Gedenkveranstaltung statt, sondern auch viele Gemeindevertreter begingen den Jahrestag in ihren Heimatorten.

In Klosterneuburg sind eine Stadträtin und ein Stadtrat für Europa „zuständig“, nämlich Kulturstadträtin Katharina Danninger (ÖVP) und Verwaltungsstadtrat Clemens Ableidinger (NEOS), die sich am 9. Mai am Klosterneuburger Europaplatz einfanden.

Katharina Danninger betont: „Österreich hat vom EU-Beitritt unglaublich profitiert, doch Europa beginnt bereits in den Gemeinden, und dafür gilt es ein Bewusstsein zu schaffen.“

Clemens Ableidinger ergänzt: „Europa sind wir alle, und Österreich liegt dem Erdteil inmitten. Ob dieses Friedensprojekt weiterhin gelingt, liegt daher am Ende auch an uns allen “

