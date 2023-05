Weidling schaffte Bewusstsein für ME/CFS

Es ist eine Krankheit, unter der viele Menschen leiden, aber nur wenige Bescheid wissen. Am Aktionstag für ME/CFS erstrahlte auch das Wohnhaus von Lisa, die an ME/CFS in Blau. Außerdem waren auch die Kirche und das Feuerwehrhaus blau erleuchtet. Mit dieser weltweiten Aktion soll auf die Multisystemerkrankung aufmerksam gemacht werden.

Klosterneuburg Fatigue-Syndrom: „Ein Leben wie im goldenen Käfig“

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.